Berrettini, silenzio a senso unico: non c’è altra spiegazione

Matteo Berrettini, c’è una sola spiegazione possibile: il suo silenzio potrebbe dipendere proprio da questo.

Appare e scompare, riappare e poi si eclissa un’altra volta. Ma ormai lo sappiamo: Matteo Berrettini è così e non c’è nulla di cui preoccuparsi se, di tanto in tanto, i radar non riescono a rilevarlo. È tutto perfettamente normale, fa parte della sua routine. Anche perché, e chi lo segue da sempre lo sa, non ama palesarsi sui social e raccontare cosa fa nel privato, quando non è impegnato sui campi da tennis.

Ecco perché il suo silenzio non ci ha preoccupati. Non batte un colpo da quando, nei giorni scorsi, Holger Rune lo ha eliminato al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Verosimilmente sarà rientrato nel Bel Paese, dopo la trasferta al capo opposto del mondo, ma non ha ritenuto opportuno, evidentemente, postare alcunché su Instagram. Non aveva considerato, però, che il suo silenzio potesse finire con il preoccupare qualcuno che Matteo ce l’ha molto a cuore.

Quel qualcuno è Nicola Pietrangeli, che nelle scorse ore, attraverso un’intervista rilasciata al magazine Mowmag, ha lanciato un Sos Berrettini. Il silenzio al quale allude non è quello nel quale il romano si è chiuso dopo aver perso a Shanghai, ma quello che ha accompagnato le azioni di Matteo nei mesi scorsi. Ve lo ricordate di quando l’ex campione nato a Tunisi aveva raccontato di aver mandato un messaggio a Berrettini? Ecco, per contestualizzare le sue parole dobbiamo fare un passo indietro e tornare a quel punto lì.

Berrettini l’ha fatto di nuovo: nessuna risposta

Pietrangeli aveva rivelato, non troppo tempo fa, di aver scritto al suo successore romano per congratularsi con lui. Lo aveva fatto dopo che Matteo aveva vinto due titoli di fila, perché voleva congratularsi con lui e dirgli che era stato grande.

Peccato solo che a quei messaggi, così pare, il finalista di Wimbledon 2021 non abbia mai risposto. E l’ex tennista non riesce ancora a farsene una ragione: “Mi chiedo Berrettini che fine abbia fatto – così ha introdotto la riflessione sul suo silenzio rispetto a quei messaggi – ha giocato quei due tornei in modo strepitoso, poi è sparito un’altra volta, ma che ha che non va? Bah… Dopo quella stupenda partita a Wimbledon contro Sinner non riesco a capire. Ancora oggi mi chiedo come mai non abbia risposto ai miei messaggi”.

“In realtà gli ho scritto due volte – ha aggiunto – ma piuttosto che pensare che ce l’abbia con me, anche perché non ne vedo il motivo, ho pensato che mi avessero dato il numero sbagliato o che non avesse ricevuto i miei messaggi. Non avrebbe ragione di non rispondermi, perché io ho solo detto che il suo punto debole sono le gambe, ma sfido chiunque a dirmi che non ho ragione su questo”. Matteo, ci sei? C’è qualcuno che aspetta spiegazioni…