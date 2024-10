Addio a 34 anni: tifosi italiani devastati

Addio a 34 anni: dopo una vita fatta di successi ha preso una decisione importante. I tifosi italiani non se lo aspettavano

Arriva un momento nella vita in cui ognuno deve prendere una decisione. Anche gli atleti, ovviamente, che a livello professionale non è che possono continuare a lottare anche in età avanzata: prima o poi devono smettere. E alcuni decidono di farlo anche in un momento nel quale, forse, nessuno se lo aspetta.

La decisione ufficiale è arrivata un paio di giorni fa: Vanessa Ferrari, a 34anni, ha deciso di dire basta. L’atleta azzurra, così com’è stato riportato da EuroSport, ha ufficializzato questo addio “in un evento al Palalgeco di Brescia, casa della Brixia – la società con la quale ha vinto ben 11 scudetti – a cui ha preso parte anche il presidente del Coni Giovanni Malagò”. Sì, c’era anche il numero uno dello sport italiano, non poteva sicuramente mancare in una giornata così importante, perché Vanessa Ferrari ha vinto tutto quello che poteva vincere. Una delle ginnaste più forti di sempre.

Addio a 34 anni: Vanessa Ferrari si è ritirata

“L’avevo già deciso prima di Parigi: questa Olimpiade – ha detto un’emozionata Ferrari – sarebbe stata l’ultimo atto della mia vicenda agonistica”. “Desideravo – ha continuato, così come si legge sul sito Brescia Oggi – fosse il finale della mia carriera. Mi spiace non sia stato così. Ma è arrivato il momento di dire basta e, credetemi, sono serena. Fisicamente gli infortuni si stanno facendo sentire. Sono sicuramente orgogliosissima della mia carriera, di quello che sono riuscita a fare in tempi in cui in Italia era tutto molto difficile per la ginnastica e non si pensava affatto di arrivare fino a quel punto. Si capirà col tempo cosa accadrà, cosa potrò fare, servirà tempo per capirlo ma di certo ci sarà sempre la ginnastica nella mia vita”.

Un argento alle Olimpiadi di Tokyo, un oro, un argento, 3 bronzi ai Mondiali. Altrei 4 titoli europei, 6 Coppe del Mondo, 22 titoli italiani e 11 Scudetti con la Brixia. Questo il palmares, clamoroso, della Ferrari, che rendono l’idea di quello che la stessa è riuscita a fare nel corso di tutti questi anni. Ma prima o poi doveva succedere e, come detto, gli infortuni in questo hanno fatto la differenza. Grazie Vanessa, per tutte le emozioni che ci hai regalato.