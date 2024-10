Ucraina-Georgia, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Ucraina-Georgia è una partita valida per la terza giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca venerdì alle 20:45: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

È sfida testacoda nel gruppo 1 di Lega B ma contro ogni pronostico è la Georgia che si presenta a questa gara a punteggio pieno. Malissimo, invece, l’Ucraina, sconfitta a settembre sia dall’Albania (1-2) che dalla Repubblica Ceca (3-2). Non capitava dall’edizione 2020 della Nations League che i gialloblù incassassero due ko consecutivi e non era mai successo da quando in panchina siede Serhiy Rebrov, che nei 16 match precedenti aveva rimediato soltanto tre sconfitte.

La partita di Poznan – l’Ucraina, come è noto, è ancora costretto a giocare fuori dal proprio paese per via della guerra con la Russia che continua ad imperversare – è dunque quasi da dentro o fuori, visto che un altro risultato negativo precluderebbe di fatto a Yarmolenko e compagni di arrivare primi e riconquistare la Lega A a distanza di quattro anni dall’ultima partecipazione. Prosegue invece il momento d’oro della Georgia, che da debuttante la scorsa estate era stata capace di superare la fase a gironi a Euro 2024, staccando un pass per gli ottavi di finale (poi persi contro i futuri campioni della Spagna). Con i caucasici, guidati dal francese Willy Sagnol, non si scherza: un mese fa hanno rifilato addirittura 4 gol alla Repubblica Ceca e sono andati a vincere a Tirana contro l’Albania (0-1) con una rete di Kochorasvili.

Rebrov ritrova l’attaccante della Roma Dovbyk, ma dovrà fare a meno degli infortunati Yarmolenko, Zinchenko e Malinovskyi. Nella Georgia ci sono tutti i big, da Kvaratskhelia a Mamardashvili, passando per Mikautadze.

Come vedere Ucraina-Georgia in diretta tv e in streaming

La sfida Ucraina-Georgia è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio Enea Poznan di Poznan, in Polonia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

La Georgia continuerà a sorprendere, riuscendo ad evitare la sconfitta sul campo di un’Ucraina che deve fare a meno di alcuni elementi importanti. Entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Ucraina-Georgia

UCRAINA (4-3-3): Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykhaylichenko; Sudakov, Buyalskyi, Shaparenko; Zubkov, Dovbyk, Mudryk.

GEORGIA (3-5-2): Mamardashvili; Gvelesiani, Kashia, Dvali; Kakabadze, Chakvetadze, Kochorashvili, Kiteishvili, Lochoshvili; Kvaratskhelia, Mikautadze.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2