Real Madrid-Villarreal, Liga: streaming, formazioni, pronostici

Real Madrid-Villarreal è una partita valida per la nova giornata della Liga e si gioca sabato alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

E chi se lo sarebbe mai aspettato che il Real Madrid di Mbappé, Vinicus e compagnia cantante potesse perdere una partita in Champions League. Eppure, i Blancos ci hanno rimesso le penne nella notte di Lille. Genesio ha imbrigliato Ancelotti e si è portato a casa i tre punti. Certo, l’avvio di stagione per chi ha visto qualche volta i madrileni conferma solamente una cosa: il tecnico italiano non ha ancora trovato il giusto abito per una squadra che le partite onestamente le potrebbe vincere anche da sola. Serve del tempo per tutti.

La scorsa settimana sembravano comunque potessero esserci segnali di ripresa. Il pareggio subito all’ultimo secondo contro l’Atletico nel derby aveva sì lasciato l’amaro in bocca, ma aveva rimandato indietro una squadra che sembrava essersi messa alle spalle le difficoltà. Rispuntate fuori invece alla prima occasione. Bene, il Real Madrid, prima della sosta contro il Villarreal, ha un solo risultato a disposizione, ovviamente.

Ma non sarà una squadra semplice da affrontare quella gialla, che nelle ultime due uscite ha piazzato sei punti e in generale, nelle ultime cinque, ha perso malamente solo contro il Barcellona. Tant’è che la classifica è davvero nobile per una che negli anni scorsi è stata abituata anche a giocare partite di un certo livello in Europa. Ma sarà difficile, oggettivamente, uscire fuori dal Bernabeu con un risultato positivo: la voglia di tirarsi fuori dal momento del Madrid dovrebbe comunque fare la differenza.

Come vedere Real Madrid-Villarreal in diretta tv e streaming

La sfida Real Madrid-Villarreal, valida per la nova giornata della Liga spagnola, è in programma sabato 5 ottobre alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata a 1.23 su Goldbet e a 1.25 Lottomatica. Su Snai invece la quota è di 1.24.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Un match che quindi, per quanto vi abbiamo raccontato prima, appare davvero indirizzato. Real Madrid con il dente avvelenato e vittorioso, sperando che possa perdere di nuovo punti il Barcellona. Insomma, sfida da almeno tre reti. Con il Villarreal che visti i problemi difensivi del Blancos dovrebbe riuscire a trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Villarreal

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Mbappé, Vinicius.

VILLARREAL (4-4-2): Conde: Kiko Femenia, Costa, Bailly, Cardona; Akhomach, Parejo, Gueye, Suarez; Pepe, Barry.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1