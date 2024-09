Real Madrid-Alaves, Liga: streaming, probabili formazioni e pronostico

Real Madrid-Alaves è una partita valida per la settima giornata della Liga e si gioca martedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Nonostante nelle ultime quattro partite tra campionato e Champions League siano arrivate altrettante vittorie, non sembra ancora essere il Real Madrid dei sogni. Nonostante tutti i campioni in rosa, Carlo Ancelotti ha bisogno di tempo per riuscire ad assemblare una formazione che potrebbe realmente vincere tutto per anni. L’acquisto di Mbappé ha fatto cambiare qualcosa sotto il profilo tattico, e ancora i madrileni devono trovare le giuste distanze. Questione di tempo, e basta.

E per migliorare l’intesa serve giocare, servono le partite. E in questa settimana la Liga spagnola ha in programma un turno in mezzo alla settimana che potrebbe aiutare Ancelotti a migliorare la propria squadra. Pochi dubbi, ovvio, su chi parte favorito, nonostante l’Alaves nelle ultime cinque abbia vinto tre volte. Quindi è una squadra in forma, una squadra che qualche grattacapo, ma leggero ovviamente, lo potrebbe creare. Certo, è una cosa di poco conto. Il Real Madrid ha ovviamente tutte le carte in regola per vincere e non abbiamo nessun dubbio che, alla fine, riuscirà anche a farlo.

Come vedere Real Madrid-Alaves in diretta tv e streaming

La sfida tra Betis e Maiorca, valida per la settima giornata della Liga spagnola, è in programma martedì 24 settembre alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Real Madrid è quotata a 1.20 su Goldbet e Lottomatica e a 1.19 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 2.30 su Goldbet e Lottomatica e a 2.20 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Una gara da almeno tre reti complessive. Forse qualcosa in più. E visto il rendimento dietro del Real Madrid – che quasi sempre ha preso un gol in questa stagione – e lo stato di forma dell’Alaves, allora la quota “gol” ci stuzzica molto. Sì, crediamo che anche gli ospiti possano trovare nel corso del match la rete. Ma per la vittoria non ci sono dubbi.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Alaves

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Carvajal, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Junior.

ALAVES (4-2-3-1): Antonio Sivera; Tenaglia, Abqar, Sedlar, Manu Sanchez; Carlos Vicente, Stoichkov, Martin; Toni Martinez.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1