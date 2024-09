Accordo con la Ferrari: addio immediato

Accordo con la Ferrari, il team principal ha un sogno nel cassetto: “Prima però dobbiamo concordare i termini”. Ecco il possibile scenario.

È ancora molto forte l’eco della straordinaria vittoria di Charles Leclerc nel Gran Premio d’Italia, a Monza. Un trionfo forse inaspettato che ha generato una ventata d’entusiasmo in casa Ferrari dopo una serie di gare complicate, a dimostrazione che la strada che si è deciso di perseguire a Maranello è quella giusta. Per il pilota monegasco si è trattato del secondo trionfo in stagione dopo quello di Montecarlo.

Resta il rammarico per non essere stati più costanti in un Mondiale che potrebbe regalare ancora diversi colpi di scena. La crisi della Red Bull e del campione del mondo in carica Max Verstappen infatti prosegue e adesso l’olandese non è più sicuro di chiudere la stagione sul gradino più alto del podio. La McLaren sta facendo benissimo e Lando Norris, secondo nella classifica piloti, continua a tallonare Verstappen: ora il divario tra i due è di 62 punti, che non sono tanti se consideriamo che da qui a novembre andranno in scena ancora otto Gran Premi. Tutto può accadere, dunque, specie se in casa Red Bull non riusciranno a capire i motivi di questo calo ed eventualmente risolverli. Non stupisce, perciò, che l’attesa per il Gp di Azerbaigian, in programma nel prossimo fine settimana, aumenti giorno dopo giorno.

Accordo con la Ferrari, la Williams vorrebbe Sainz già dopo Abu Dhabi

Tornando alla Ferrari, intanto, nei prossimi mesi ha voglia di togliersi delle soddisfazioni anche Carlos Sainz: la stagione 2024, infatti, sarà l’ultima per il pilota spagnolo nella scuderia di Maranello.

Mentre Lewis Hamilton si prepara a vestire di rosso, il figlio d’arte inizierà una nuova avventura in Williams: è già tutto deciso. La scuderia britannica non sta nella pelle e, come ha spiegato il team principal James Vowles in un’intervista riportata anche da GPBlog.com, spera di poter contare su Sainz già dopo l’ultima gara della stagione, nei test di Abu Dhabi. “Dobbiamo ancora concordare i termini con la Ferrari – queste le parole di Vowles – Sainz ha un contratto fino alla fine del ’24. Tuttavia, spero di vederlo in macchina negli Emirati Arabi”.

Gli attuali piloti della Williams sono Alexander Albon e Franco Colapinto: quest’ultimo ha preso recentemente il posto di Logan Sargeant e potrebbe restare nella scuderia come pilota di riserva. “Come parte dell’Academy – ha continuano Vowles parlando di Colapinto – la nostra responsabilità è quella di lavorare con lui e con i team che lo circondano per capire quale sarà il suo futuro. E ci sono opportunità in altre serie di corse”.