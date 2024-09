Scommesse, US Open e calcio: bomba da 17mila euro

Scommesse, US Open e calcio: esplode la bomba da 17mila euro. Ecco cos’ha combinato un utente con una giocata clamorosa

Una giocata clamorosa. Ricca di eventi: 17. Come i soldi che alla fine della fiera si era portato a casa. E ci credeva così tanto che ha deciso anche di investire la bellezza di cento euro. Che sono tantissimi andando a vedere il numero di partite.

Questa schedina, che si può trovare sul sito della PlanetWin365.it sotto la dicitura vincita della settimana, ha una particolarità che potete serenamente leggere dal titolo. Sì, non solo eventi di calcio, ma anche di tennis che hanno permesso al fortunato giocatore in questione di iniziare il mese di settembre alla grandissima. Una scelta clamorosa di match che alla fine sono stati tutti centrati

Scommesse, ecco il dettaglio della schedina

Quote che comunque ci stavano tutte: la più alta era 1,67 volte la posta. Direte voi, tutto facile. Ma sappiamo tutti bene che non è proprio così. Sì, perché se la fortuna deve girare allora gira anche se metti chissà quante partite e chissà quali pronostici. Mentre non siamo stati i primi e non saremo nemmeno gli ultimi a perdere delle scommesse per quella che, sulla carta, è la partita che ci dava più certezze. Questa volta è tutto filato alla perfezione, con una vincita importante e con un bell’investimento che ha dato i suoi frutti. Sotto, infine, come sempre, potrete vedere con i vostri occhi tutti i dettagli della giocata. Anche il bonus, ovviamente, è stato importante, visto che parliamo di oltre 4mila euro.