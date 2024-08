Ultim’ora Sinner, è cambiato di nuovo tutto: segnale clamoroso

Ultim’ora Sinner, è di nuovo cambiato tutto. Il segnale che è arrivato è clamoroso. Ecco cosa sta succedendo

Sappiamo tutti com’è la vita: quando uno è felice, contento, ricco e tutto il resto, allora abbiamo moltissime persone vicine. Quando invece ci sono delle difficoltà allora rimangono vicini solamente gli amici veri. E pochissime persone della famiglia.

Tutti hanno passato nella propria vita un momento del genere. Tutti hanno vissuto momenti belli e altri meno. E in questo momento Sinner, dopo quello che gli è successo, non è che se la passi benissimo. Ma Matteo Berrettini gli è rimasto sempre vicino. E Jannik lo ha pubblicamente ringraziato ai margini delle sue gare degli Us Open. “Sono molto contento di quello che ha detto Matteo, ci conosciamo bene e ci rispettiamo molto. Sappiamo come siamo fatti anche umanamente, mi ha manifestato molta stima, è stato un grande onore – ha detto Jannik -. Da questa situazione ho imparato chi è mio amico e chi no, ho capito quanto sia importante lo sport ma anche la vita fuori dal tennis, che ci sono tante cose peggiori di quello che ho passato io. In campo abbiamo perso qualche settimana di lavoro: non ero tanto pronto a cambiare qualcosa nel mio gioco, ora ci stiamo lavorando meglio che mai, speriamo bene“.

Ultim’ora Sinner, rimane anche Anna

Sembrava invece finita la storia d’amore con Anna Kalinskaya la collega russa che da un poco di tempo si accompagnava all’italiano. Secondo quanto riportato da Libero però le cose non sono proprio così.

“Entrambi si riseguono sulle varie piattaforme. Lei e Matteo Berrettini, insieme ai due coach Cahill e Vagnozzi, fanno parte del cerchio della fiducia di Jannik, ormai sempre più ristretto e riservato. Basterà a fargli ritrovare la serenità persa nei mesi scorsi? Per ora il campo ha detto di sì” si legge sul sito del quotidiano. Insomma, i momenti davvero difficili sembrano essere proprio rientrati. E chissà che tutto questo non lo possa aiutare ad arrivare in fondo al torneo americano. Vedremo.