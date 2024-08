Million Day, non si fermano più: una vincita tira l’altra

Million Day, non si fermano più: come quando si mangia qualcosa di buono. In questo caso una vincita tira l’altra. Cos’è successo

Come quando mangi una ciliegia, o una patatina: una tira l’altra ed è davvero difficile riuscire a fermarsi. Bene, se questa appare comunque una cosa semplice, diventare milionari con il gioco è una cosa abbastanza difficile. Però sta succedendo proprio questo con il Million Day, visto che un altro giocatore ha centrato i numeri vincenti e si è portato a casa il milione di euro che viene messo in palio.

La storia come al solito ci viene raccontata da Agimeg.it. Che prima ci ha anche raccontata quell’altra, clamorosa, di moltissime vincite in un giorno solo centrate con questo gioco. Adesso ci trasferiamo comunque in Sardegna, quattro anno dopo. Nell’estrazione delle 20:30 dello scorso 28 agosto infatti è stata centrata la vincita numero 301 di questo clamoroso gioco. “Si tratta – si legge sul sul sito citato prima – della terza vincita milionaria di sempre in Sardegna da quando il gioco è stato lanciato nel 2018, e la prima del 2024 nell’isola”.

Million Day, si continua a vincere

L’ultima volta che questo gioco aveva baciato l’isola era il 9 dicembre 2018 a Iglesias, seguita dalla seconda vincita il 16 luglio 2020 a Palau. Ora è il turno di Valledoria, dove, dopo ben 4 anni, la dea bendata è tornata a baciare un giocatore sardo.

Pochi giorni fa a Domanico, in provincia di Cosenza era anche stata centrata una vincita del genere, mentre con quest’ultimo colpo sono 301 i nuovo milionari con il Million Day. “La Lombardia è la regione più fortunata, con 44 vincite milionarie, seguita da Campania con 39 e Sicilia con 35. La Sardegna, con tre vincite totali, si aggiunge alla lista delle regioni baciate dalla fortuna”. Insomma, noi oseremmo dire una cosa, visto il momento e visto quello che sta succedendo: magari una scommessina a questo gioco che adesso è assai fortunato ci penseremmo a farla.