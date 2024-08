Ritorno Schumacher, tifosi in delirio: è arrivato l’annuncio

Ritorno Schumacher, il mondo della Formula 1 è rimasto con il fiato sospeso: ecco le parole dell’ex pilota della Ferrari.

È un Mondiale che, per quanto visto finora, potremmo dividere in due tronconi. La prima parte dominata dalla Red Bull e di conseguenza dal campione del mondo in carica Max Verstappen, la seconda invece da Mercedes e McLaren. Da qualche mese a questa parte, insomma, l’inerzia sembra aver preso una direzione diversa: non è un caso che il pilota olandese non riesca più a salire sul gradino più alto del podio dal Gran Premio di Spagna. Più precisamente dallo scorso giugno.

Verstappen ha dovuto rimandare l’appuntamento con la vittoria anche nello scorso fine settimana, dovendosi accontentare del secondo posto dietro al pilota McLaren Lando Norris, che ha pure accorciato nella classifica Piloti portandosi a -70 dal nativo di Hasselt. Si profila dunque un “autunno caldo” in Formula 1, con la vittoria dell’olandese che, a questo punto, non è più così scontata. Se la Red Bull non risolverà al più presto i suoi problemi, infatti, le altre scuderie potrebbero approfittarne, continuando a ridurre il distacco in entrambe le classifiche. In quella Costruttori può ancora sognare anche la Ferrari, non lontanissima da Red Bull e McLaren. La scuderia di Maranello nell’ultimo weekend ha fatto festa con un insperato terzo posto di Charles Leclerc e si avvicina con una certa fiducia all’atteso Gp d’Italia, in programma nel fine settimana nel circuito di Monza.

Ritorno Schumacher, la Williams “snobba” Mick

C’è stato unvero e proprio “terremoto” invece in Williams dopo l’ennesimo incidente ha visto protagonista il pilota Logan Sargeant, licenziato in tronco dalla scuderia britannica.

La decisione di Grove non poteva essere più drastica: dal prossimo Gp ad affiancare Alexander Albon toccherà all’argentino Franco Colapinto. Il pilota sudamericano ha battuto la concorrenza dell’italiano Andrea Kimi Antonelli e del figlio d’arte Mick Schumacher. Inascoltato, pertanto, l’appello dell’ex ferrarista Sebastian Vettel, che prima dell’ingaggio di Colapinto aveva “consigliato” alla Williams di virare sul primogenito del 7 volte campione del mondo. “So che sono sicuramente influenzato dal fatto che è un mio amico – aveva detto Vettel alla Bild, parole riportate anche da Formula Passion – ma credo che Mick sia la miglior opzione per la Williams sotto diversi punti di vista. Conosce la power unit Mercedes dato che è pilota di sviluppo della Mercedes ed è maturato molto rispetto al suo biennio in Formula Uno. Molte persone si sono fatte un’idea sbagliata su di lui. Ha commesso degli errori, è vero, ma non aveva a disposizione una vettura competitiva”.