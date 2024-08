Scommesse, ha scoperto l’America: bastano 10 euro per 16mila

Scommesse, ha effettivamente scoperto l’America: bastano solamente 10 euro per portarne a casa oltre 16mila. Ecco la giocata magica

Alla scoperta dell’America, anche se a dire il vero questa è stata praticamente senza segreti. Una scommessa clamorosa quella piazzata, come sta succedendo spesso e come vi stiamo raccontando altrettanto spesso, sul sito PlanetWin365, che l’ha posizionata, giustamente, come vincita della settimana.

Dieci eventi, tra Nord e Sud America. Dieci partite e una scommessa di dieci euro che hanno permesso a questo scommettitore di iniziare nel migliore dei modi la stagione europea dei campionati. Con un malloppo del genere infatti possono uscire decisamente delle belle giocate. Ma noi, nel nostro piccolo, il consiglio che gli diamo e che diamo davvero a tutti è quello di giocare poco – come successo in questo caso – e solo per il giusto di farlo, per il divertimento, per cercare solamente di trovare e provare il brivido di una vincita. Sono molti infatti quelli che con il gioco poi non riescono più a uscire fuori, più a tirarsi fuori da una situazione difficile se non impossibile. Detto ciò, andiamo a vedere il dettaglio della vincita.

Scommesse, ecco la schedina vincente

Detto del numero di eventi, detto anche dell’importo della giocata, adesso andiamo a vedere quanto ha effettivamente vinto questo giocatore. Intanto c’è da dire pure che il bonus è stato davvero importante, visto che parliamo di oltre 3mila euro di surplus. Poi, in totale, la vincita è stata di 16.684,70 euro. Un colpo da sogno, con quote davvero importanti. E i pronostici? Semplici, come potete controllare voi stessi: dall’1, passano al 2, e finendo con Gol. Solo questi tre. Tanta fortuna, ovvio, ma anche il saper giocare. Auguri a lui.