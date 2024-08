Lotto, colpo da capogiro: 62mila euro con 2 euro

Lotto, il colpo stavolta è davvero da capogiro: portati a casa 62mila euro con una giocata di soli 2 euro. Ecco quello che è successo

Eccoci qui, di nuovo. Eccoci qui, ancora una volta, a raccontarvi una storia clamorosa grazie al gioco del Lotto. Non ci stancheremo mai di dire che il gioco sia il più amato dagli italiani, anche perché le notizie che arrivano tutti i giorni portano tutti a sognare. Anche in questo caso parliamo di una vincita clamorosa, con solamente due euro messi sul piatto. Solo il Superenalotto permette di vincere delle somme maggiori, ma sappiamo benissimo come il 6 sia quasi un’utopia.

Bene, detto questo, andiamo a vedere nel dettaglio questa clamorosa vincita. E chissà se il fortunato giocatore di Cesenatico – così come viene riportato da Agimeg.it – non si sia mangiato le mani di aver scommesso solamente 2 euro. Quella che potrebbe essere stata una piccola delusione, è diventata comunque una clamorosa gioia.

Lotto, ecco la vincita

Il fatto come detto è successo a Cesenatico, in Emilia-Romagna. Ed è stata la vincita più alta di uno degli ultimi concorsi del Lotto. Quattro numeri, quindi una quaterna a ruota fissa, centrata sulla ruota di Venezia. Che, confermiamo, è una delle più fortunate nel corso degli ultimi mesi.

I quattro numeri giocati sono stati 11-28-44-47: tutti estratti sulla Laguna, tutti giocati da quest’uomo, o questa donna (non si conoscono i dettagli, giustamente, e chi vince sicuramente vuole rimanere anonimo) che ha sbancato giocando meno del costo di quelli che sono due caffè. E come detto solamente il Superenalotto permette di sognare delle somme maggiori. Questa è una delle tantissime vincite che abbiamo raccontato nel corso degli ultimi mesi, e siamo certi che anche nei prossimi giorni saremo qui a scrivere di una cosa del genere. Sì, siamo sicuri di questo. Intanto, da parte di tutta la redazione de Ilveggente.it, i migliori auguri per questo grandissimo e bellissimo colpo.