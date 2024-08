Cagliari-Roma, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Cagliari-Roma è una partita della prima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

La Roma è una delle poche big della Serie A a non aver cambiato allenatore rispetto alla passata stagione e Daniele De Rossi, subentrato a José Mourinho lo scorso gennaio, può ripartire da una base importante. L’obiettivo, anche quest’anno, è riconquistare quella qualificazione Champions che manca da troppo tempo – i giallorossi non giocano la coppa dalle grandi orecchie addirittura dal 2019 – ed essere di nuovo protagonisti in Europa League, sfiorata due volte nelle ultime due stagioni (finale e semifinale).

Pur non essendosi classificata tra le prime cinque, la Roma ha dimostrato di essere ambiziosa anche in questo calciomercato, assicurandoso un talento come Matias Soulé – andato in doppia cifra a Frosinone – e portando nella Capitale il capocannoniere dell’ultima Liga, il centravanti ucraino Artem Dovbyk. La tifoseria, ad ogni modo, è in ansia per Dybala, che ha appena ricevuto un’offerta importante dall’Arabia Saudita: l’argentino sta riflettendo sul da farsi e non è da escludere che, in caso di cessione, alla corte di De Rossi possa arrivare Chiesa, ormai a tutti gli effetti un esubero alla Juventus. La Roma, nel frattempo, debutterà a Cagliari contro gli uomini di Davide Nicola, che ha preso il posto di Claudio Ranieri, dimessosi dopo aver raggiunto una salvezza niente affatto scontata. I sardi hanno dato buone sensazioni contro la Carrarese (3-1) in Coppa Italia ma il primo vero test sarà quello con i giallorossi all’Unipol Arena.

Cagliari-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Nicola non potrà contare sull’esperienza di Mina e Viola, entrambi indisponibili. Subito una maglia da titolare per Zortea, uno dei nuovi volti insieme a Palomino, Piccoli e Adopo. In attacco è ballottaggio tra Lapadula e Luvumbo, mentre l’ex attaccante del Lecce è sicuro di partire dal 1′.

Solo panchina per Dybala nella Roma: nel tridente offensivo predisposto da De Rossi giocheranno El Shaarawy e i nuovi Dovbyk e Soulé. A centrocampo chance per il francese Le Fée, ex Lorient e Rennes: prenderà il posto dello squalificato Paredes.

Come vedere Cagliari-Roma in diretta tv e in streaming

Cagliari-Roma, in programma domenica alle 20:45 all’Unipol Domus di Cagliari, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria della Roma è quotata a 1.95 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.85 su Goldbet, Lottomatica e a 1.83 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 2550€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 2550€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 2550€ PIÙ INFO

Il pronostico

I gol non sono mancati negli ultimi precedenti tra Cagliari e Roma, con i giallorossi che nella scorsa stagione si sono imposti 4-0 e 4-1 sui sardi. Alla luce delle numerose incognite, ipotizziamo anche stavolta una gara da almeno tre gol complessivi, in cui gli uomini di Daniele De Rossi dovrebbero riuscire a portare via punti.

Le probabili formazioni di Cagliari-Roma

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Zortea, Marin, Prati, Deiola, Augello; Piccoli, Luvumbo.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angelino; Pellegrini, Cristante, Le Fée; El Shaarawy, Dovbyk, Soulé.

Il Cagliari riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2