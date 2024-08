Bagnaia-Marquez, ansia in casa Ducati: il messaggio è chiaro

Francesco Bagnaia e Marc Marquez nella prossima stagione di MotoGP saranno compagni di squadra nella Ducati ufficiale: spunta il messaggio

Quel che può succedere nella prossima stagione in MotoGP sta tenendo col fiato sospeso tutti gli appassionati e non solo. La prima parte di stagione era stata condizionata dalla scelta della Ducati sul compagno di squadra di Francesco Bagnaia. Alla fine, Gigi Dall’Igna ha scelto Marc Marquez che andrà via dopo un solo anno da Gresini, saltando il ‘passaggio’ a Pramac ed è proprio questa decisione il motivo della rottura con il team junior, che dalla prossima stagione sarà VR46 Racing.

Fabio Di Giannantonio, quindi, guiderà una Ducati ufficiale e avrà la possibilità di essere ancora più competitivo. Jorge Martin guiderà l’Aprilia ed Enea Bastianini sarà un pilota della KTM. La scelta di puntare su Marquez ha causato tante polemiche, perché Martin si è affermato come uno dei migliori negli ultimi anni e non solo.

Valentino Rossi aveva dichiarato che fosse giusto che i piloti più giovani si sentissero traditi da Borgo Panigale, che non ha dato possibilità a un pilota giovane di fare il grande salto e di puntare, dunque, su qualcuno prodotto ‘in casa’. Ed è arrivata una frecciatina velata anche da parte di Bagnaia.

Il messaggio di Bagnaia a Marquez che fa già discutere

Queste le parole di Pecco Bagnaia sulla convivenza con Marquez a partire dal 2025: “La convivenza credo che potrebbe essere ottima oppure un disastro. Sarà un disastro se iniziassimo a urlare o discutere, ma penso che siamo entrambi molto intelligenti e lui si adatterà perfettamente. Vedremo l’anno prossimo“.

Bagnaia ha alcun dubbio, Marquez sarà molto più competitivo di quest’anno: “E’ quello che ha più titoli in campionato, di sicuro sarà super competitivo. Già adesso è velocissimo e l’anno prossimo avrà i materiali migliori, come più o meno adesso, ma il fatto di essere in rosso ti dà sicuramente più motivazione per essere al top“.

Insomma, un messaggio chiarissimo da parte di Pecco. Il pilota spagnolo dovrà adattarsi al nuovo team e non dovranno nascere polemiche per ciò che succede in pista. Difficile, considerando quel che Marquez è spesso al centro delle polemiche e vorrà vincere assolutamente il nono Mondiale della carriera raggiungendo Valentino Rossi. Non resta che attendere il prossimo anno per capire cosa succederà e come Dall’Igna gestirà due galli nello stesso pollaio.