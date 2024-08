Rangers-Dinamo Kiev, Champions League: probabili formazioni, pronostico

Rangers-Dinamo Kiev è una partita valida per il ritorno del terzo turno preliminare di Champions League e si gioca martedì alle 20:45: statistiche, formazioni, pronostico.

Un gol al 94′ dell’ex Cremonese Cyriel Dessers ha permesso ai Rangers di evitare la sconfitta nella partita di andata giocata in trasferta contro la Dinamo Kiev. Un pareggio che vale oro perché ora mette nelle condizioni i Rangers di ottenere la qualificazione con la vittoria nella partita di ritorno da giocare a Glasgow, dove in campo europeo sanno sempre farsi rispettare.

La partita verrà giocata ad Hampden Park e non ad Ibrox, ma il calore dei tifosi scozzesi sarà sempre lo stesso. All’andata la partita è stata equilibrata, a campi invertiti l’ago della bilancia del pronostico pende dalla parte dei Rangers del terzino goleador Tavernier.

Comparazione quote

La doppia chance interna è quotata a 1.20 su Goldbet, Lottomatica e a 1.22 su Snai. Il gol (entrambe le squadre a segno) è a quota a 1.65 su Goldbet, Lottomatica e a 1.60 su Snai.

Il pronostico

Rangers leggermente favoriti e in grado di evitare la sconfitta in una partita in cui comunque anche la Dinamo Kiev dovrebbe riuscire ad andare in gol.

Le probabili formazioni di Rangers-Dinamo Kiev

RANGERS (4-2-3-1): Butland; Tavernier, Souttar, Propper, Yilmaz; Diomande, Barron; Wright, Lawrence, Cerny; Dessers. DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Karavaev, Popov, Dyachuk, Vivcharenko; Buyalskyi, Brazhko, Shaparenko; Yarmolenko, Vanat, Kabayev.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1