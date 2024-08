Torino-Cosenza, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming gratis, pronostici

Torino-Cosenza è una partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia e si gioca domenica alle 21:15: notizie, diretta tv in chiaro, streaming gratis, probabili formazioni, pronostici.

La nona posizione della scorsa stagione sarà difficile da confermare per il Torino: finora la società granata non ha fatto un grande mercato di rafforzamento e dovrà anche reggere il cambio di allenatore, con Vanoli subentrato a Juric. La perdita di Buongiorno e Rodriguez potrebbe pesare nell’economia della fase difensiva, molto dipenderà anche dall’ambientamento del nuovo arrivato Saul Coco.

L’altro acquisto di un certo livello è stato quello dell’attaccante Che Adams, per il resto molto dipenderà dall’ultima fase della sessione estiva di calciomercato. Ci sono due titolari come Ilic e Bellanova che potrebbero cambiare aria, ma a quel punto sarebbe indispensabile individuare delle alternative adeguate.

Non se la passano meglio i tifosi del Cosenza, visto che il club rossoblù potrebbe inizare il nuovo campionato di Serie B con due punti di penalizzazione a causa del mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps.

Il Cosenza ha inoltre salutato il suo fromboliere Tutino, passato alla Sampdoria, e tra gli addii pesanti ci sono anche quelli del difensore Meroni passato alla Reggiana e del regista Calò che ha firmato col Cesena. Il nuovo allenatore Alvini ha ancora una squadra in fase di allestimento, ci saranno i nuovi arrivati Ciervo, Kourfalidis, Kouan e Fumagalli, ma l’impressione è che non basterà per tenere testa a una formazione di Serie A come il Torino che dovrebbe prevalere con almeno due gol di scarto.

Come vedere Torino-Cosenza in diretta tv e streaming

La partita dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia tra Torino-Cosenza è in programma domenica alle 21:15 e si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1. Sarà possibile vedere Torino-Cosenza anche attraverso la diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Il Torino è favorito per la vittoria in una partita da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Torino-Cosenza

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Saul Coco, Masina; Bellanova, Ricci, Ilic, Tameze, Lazaro; Adams, Zapata.

COSENZA (3-4-1-2): Micai; Hristov, Camporese, Caporale; Ciervo, Kourfalidis, Florenzi, D’Orazio; Kouan; Mazzocchi, Fumagalli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0