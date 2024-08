Gratta e Vinci, questo tagliando ha spaccato: un milione in sette giorni

Gratta e Vinci, come al solito è Il Miliardario che continua a regalare delle vincite clamorose. Ecco cos’è successo negli ultimi giorni

C’è un solo e unico Gratta e Vinci che come al solito riesce a unire tutti gli italiani. Sappiamo benissimo tutti qual è e sì, lo sapete anche voi. Il Miliardario, quello che ha allargato la famiglia dopo che il primo era quello da 5 euro, e che continua a regalare delle vincite clamorose.

Nel corso degli ultimi giorni, così come viene raccontato da Agimeg.it, sono state ben 5 le vincite importanti piazzate con questo tipo di tagliando. Vincite che hanno abbracciato tutto il territorio italiano. Da Nord al Sud passando per il Centro. Perché quando la Dea Bendata decide di baciare qualcuno lo fa senza guardare la provenienza. Detto questo, è giusto entrare nel dettaglio di tutte le vincite.

Gratta e Vinci, il dettaglio delle vincite

Cinque colpi, dicevamo. E partiamo da Verona. Centomila euro nel Veneto, così per non farsi mancare nulla. Poi ci trasferiamo a Rimini, dove sono stati vinti la bellezza di 500mila euro. Che è la vincita massima, la stessa che, con lo stesso tagliando, è stata centrata a Roma, nella Capitale, che si dimostra come al solito una delle più baciate dalla fortuna. Infatti nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di un’altra enorme vincita appunto nella Capitale.

Non è finita qui, perché fino ad ora di vincite ve ne abbiamo raccontate solamente tre quindi, ovvio, ne mancano altre due. Andiamo a Livorno, in Toscana, e precisamente a Portoferraio. In questo caso il colpo totale è stato di 300mila euro. E poi? poi ovviamente chiudiamo a Napoli, in una delle regioni dove si gioca di più anche per via dell’alta popolosità. Trecentomila euro anche in questo caso.