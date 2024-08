Panathinaikos-Ajax, Europa League: probabili formazioni e pronostici

Panathinaikos-Ajax è una partita valida per l’andata del terzo turno preliminare di Europa League e si gioca giovedì alle 20:00: statistiche, probabili formazioni, pronostico, tv e streaming.

L’ultima stagione disputata dall’Ajax è stata una delle più deludenti degli ultimi venti anni. Tra le ripercussioni più evidenti del misero quinto posto raggiunto nella passata edizione dell’Eredivisie dall’Ajax c’è sicuramente l’obbligo di disputare i preliminari per qualificarsi alla fase a girone unico dell’Europa League, col rischio di retrocedere in Conference League.ù

Per i Lancieri, abituati ad accedere alle coppe europee dalla porta principale o al massimo a disputare ad agosto i playoff per la Champions League, si tratta di qualcosa di inedito. Ma nella scorsa stagione il club di Amsterdam è stato disastroso, al punto da considerare positiva la quinta piazza finale: per diversi mesi, infatti, l’Ajax ha occupato anche le ultime posizioni della classifica.

Trasferta insidiosa per l’Ajax: Panathinaikos molto temibile

Un flop totale che imponeva una rivoluzione, non solo nella rosa ma anche dal punto di vista della guida tecnica. Il club ha così deciso di affidarsi al giovane allenatore italiano Francesco Farioli, reduce dall’ottima stagione al Nizza in Ligue 1 e da molti erede designato di Roberto De Zerbi.

Nel turno precedente l’Ajax ha eliminato il Vojvodina: dopo il pareggio dell’andata, ottenuto in extremis, ha vinto 3-1 in trasferta. Doppia vittoria molto convincente invece per l’avversaria di questo turno, il Panathinaikos: 2-1 col Botev Plovdiv in casa e netta affermazione 4-0 in Bulgaria in cui è andato a segno anche l’ex Sassuolo Djuricic.

Il pronostico

Il Panathinaikos potrebbe evitare la sconfitta in una partita in cui tutte e due le squadre dovrebbero andare in gol almeno una volta.

Le probabili formazioni di Panathinaikos-Ajax

PANATHINAIKOS (4-2-3-1):Dragowski; Baldock, Ingason, Jedvaj, Mladenovic; Cerin, Arao; Tete, Bakasetas, Djuricic; Jeremejeff.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Taylor, Henderson, Van den Boomen; Ramsussen, Akpom, Berghuis.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2