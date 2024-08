Non c’è pace alla Ferrari: mazzata tremenda

Non c’è pace per la Ferrari: la mazzata è tremenda e la scuderia ha deciso di lasciare perdere nonostante la volontà dell’ex Red Bull

Niente da fare. Il colpo della Ferrari non riesce. Nonostante la volontà dell’ex Red Bull era quella di approdare alla Rossa nelle prossime stagioni. Ma il matrimonio non si farà.

Parliamo di Adrian Newey, che secondo le informazioni che sono state riportate a AutoSprint, ha accettato l’offerta della Aston Martin. Un’offerta abbastanza clamorosa, sia sotto l’aspetto economico sia sotto quello delle decisioni da prendere. Infatti si parla di un contratto di quattro anni a 100milioni di euro e di poteri molto ampi che verrebbero garantiti. Anche sulle assunzioni degli ingegneri da portare con sé in questa sua nuova avventura.

Non c’è pace per la Ferrari, ecco perché è saltato l’accordo

Ma se Newey preferiva la Ferrari, perché è saltato l’accordo? Ovvio che adesso la domanda che tutti si pongono è questa. E secondo il giornale citato prima e una notizia del Corriere dello Sport, non è stato l’ingegnere a rifiutare: con la Rossa infatti non c’erano problemi sotto l’aspetto economico.

“Newey – si legge – aveva chiesto di avocare a sé poteri decisionali che sono prerogativa del team principal”. Insomma, dei poteri ampi che nessuno gli poteva garantire e che avrebbero messo a rischio anche il rapporto con Vasseur. Per tale motivo, quindi, non si è andato avanti nell’operazione e non c’è stata nessuna possibilità di chiusura. Certo, il comportamento di Newey, si legge ancora, non permette a nessuno di essere sereni fin quando non ci sarà la firma sui rispettivi contratti. Quindi tutto potrebbe succedere. Certo, in questo momento l’Aston Martini, per quello che ha messo sul piatto, appare decisamente la scuderia pronta ad assumere uno dei migliori in circolazione. Con buona pace per la Ferrari, che ha preferito rispettare le gerarchie interne senza creare possibili frizioni che già si vedevano all’orizzonte.