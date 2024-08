Mazzata tremenda per la Juve: tifosi gelati

Mazzata tremenda per la Juventus: il club con le scelte fatte nel corso di questa estate sta dilapidando un po’ di milioni. Ecco la situazione

Senza dubbio, fino al momento, la Juventus è stata la squadra che meglio si è mossa sul mercato. Giuntoli è partito con largo anticipo rispetto alle altre squadre e ha regalato a Thiago Motta, il nuovo allenatore, uomini di primissimo livello.

Non è finita qui, ovviamente: almeno un difensore – si parla di Todibo – e un esterno offensivo – con Galeno e Nico Gonzalez in pole – arriveranno. Il direttore dell’area tecnica della Juventus lo ha detto chiaramente che servono ancora degli innesti per puntellare la rosa. I nomi ci sono, si conoscono, ma servono adesso anche le uscite. Gli esuberi sono tanti e di primo livello anche in questo caso. Con Chiesa e Szczesny ad esempio, che qualche milione nel primo caso e un bel risparmio nel secondo, potrebbero portare. Certo, c’è anche da fare una considerazione, che viene messa in bella evidenza dal giornalista Fabio Ravezzani.

Mazzata per la Juventus, soldi dilapidati

Con tutti gli elementi che sono in esubero la Juventus, già dal mese di luglio, avrebbe potuto avere un bel risparmio qualora fosse riuscita a cederla in tempi brevi. Così non è stato, lo sappiamo, e allora il club ha dovuto versare gli stipendi di un mese. Che non sono pochi soldi.

“Così, a stima, la Juve ha pagato più di 4 milioni lordi di stipendio nel solo mese di luglio a calciatori che ha pubblicamente definito inutili e non è ancora riuscita a vendere”. Questo il commento fatto appunto sulla questione da Ravezzani, e sotto c’è chi sottolinea come questa scelta sia stata “follia pura”. In questi momenti in cui ogni risparmio aiuta le casse, sarebbe stato sicuramente opportuno riuscire a muoversi in tempi celeri. E chissà, magari in questo momento Motta avrebbe già avuto gli ultimi colpi che il club gli ha promesso per chiudere la rosa in vista della stagione ormai alle porte.