Cambia la classifica ATP, arriva la svolta: terremoto Sinner

Cambia la classifica Atp, e per Sinner potrebbe essere un vero e proprio terremoto. Ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi giorni

Quattro eventi principale nella seconda parte di stagione. Quattro eventi che possono far cambiare totalmente la classifica Atp. Sì, perché se Jannik Sinner al momento guida la graduatoria, non è detto che riesca a mantenerla alla fine dell’anno.

Rinunciando alle Olimpiadi – con le polemiche annesse – sicuramente nel torneo di Montreal il nostro Jannik è il favorito. Però poi c’è un altro Masters 1000, quello di Cincinnati, l’Atp 250 di Winston Salem e infine l’ultimo Grande Slam di questo 2024, l’Us Open. E qui ci saranno tutti i protagonisti. Un quadro di quello che potrebbe succedere lo fa tennisworlditalia.com, che spiega, nel dettaglio, quello che potrebbe succedere. Andiamo quindi a vedere insieme quelli che sono i punti che Djokovic, Alcaraz e soprattutto Sinner dovranno difendere.

Cambia la classifica ATP, la posizione di Sinner

“Ricordiamo che ai fini della classifica Atp – si legge sul sito citato prima – ogni anno escono dalla graduatoria di ogni giocatore i punti che sono stati realizzati l’anno scorso nella stessa settimana. La classifica attualmente dice che Jannik Sinner è numero 1 del mondo con 9570 punti, Novak Djokovic è il numero 2 con 8460 punti e Carlos Alcaraz è il numero 3 con 8130 punti”.

Si entra poi nel dettaglio della situazione: l’azzurro deve difendere 1000 punti in Canada. A Cincinnati invece sono solamente 50 quelli da tenere in cassaforte e all’Us Open, invece, deve cercare di tenersi cari 200 punti ottenuti centrando lo scorso anno gli ottavi di finale, quando poi perso contro Zverev. Il totale fa 1250.

Djokovic invece non parteciperà al primo Masters 1000 così come era successo lo scorso anno. Nessun punto quindi da difendere. Carlos Alcaraz invece, che ha battuto il nostro Jannik prima al Roland Garros e poi a Wimbledon, visti i risultati che aveva piazzato lo scorso anno in questi tornei ha un malloppo di 1.650 punti da difendere. Insomma, la classifica ATP nello spazio di poco tempo potrebbe cambiare. Ma noi siamo sicuri che Jannik, fresco e numero uno al mondo, ha tutte le carte in regola per rimanere davanti a tutti. O almeno ci speriamo davvero.