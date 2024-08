Gratta e Vinci, l’isola fortunata: 500 mila euro con questo tagliando

Gratta e Vinci, l’isola è fortunata: ecco con quale tagliando sono stati vinti 500mila euro. Non parliamo in questo caso del Miliardario

Eccoci qui. Nello spazio di due giorni ritornano in evidenza le vincite con il Gratta e Vinci. Non solo il Lotto, quindi, ma anche i tagliandi della Lotteria Istantanea che permettono di cambiare decisamente la propria vita.

E chissà, magari in Sardegna in questo momento a vincere ci ha pensato un turista, che tentato dalla voglia di pagarsi la vacanza, sicuramente non così serena sotto l’aspetto economico, ha deciso di comprarsi un Gratta e Vinci. E ha fatto centro, riuscendo a centrare la vincita massima. Sì, con questo tagliando che ha un valore commerciale di soli 5 euro, il fortunato – così come ci viene raccontato da Agimeg.it – ha portato a casa la bellezza di 500mila euro.

Gratta e Vinci, il colpo col Numerissimi

La vincita è stata centrata nella cittadina di Uta, ci viene spiegato nel sito citato prima, in provincia di Cagliari. E il colpo è stato fatto con il tagliando Numerissimi, il primo della famiglia in questione, che come anticipato ha un valore commerciale di soli 5 euro. Il tutto è successo all’interno del punto vendita situato in via Fresia R. 26.

Un sogno, una vincita massima che raramente si vede. Anzi, sempre più raramente, visto che parliamo di una montagna di soldi e di una probabilità di esultare ogni 6 o 7 milioni di volte. C’è chi ci prova tutta la vita, c’è chi ci riesce al primo colpo e sappiamo che il gioco è appunto così. Non guarda in faccia nessuno. E la Dea Bendata, questa volta, ha deciso di baciare un uomo o una donna che si sono trovati in questa regione, magari in vacanza, magari residenti anche. Ma in questo periodo dell’anno ci sono delle ottime probabilità che chi ha deciso di comprare il tagliando si trovi sull’isola per passare dei giorni in serenità. Ovviamente nessuno sa nulla sull’identità. E nessuno potrà mai saperlo. In ogni caso, da parte nostra de Ilveggente.it, i migliori auguri.