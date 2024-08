Lotto, 3 numeri per mezzo milione: il terno è quello giusto

Lotto, 3 numeri per mezzo milione di euro. Ecco il terno giusto che ha permesso la vincita clamorosa. I fatti e i dettagli

Se di solito, negli articoli che riguardano il gioco del Lotto, iniziamo spiegando che le vincite continuano ad essere clamorose, in questo caso andiamo subito al sodo. Quasi mezzo milione di euro con un terno secco.

Ecco, questa è la notizia. E prima di entrare nei dettagli vi diciamo che la giocata è stata straordinaria per un motivo: i soldi investiti sono stati davvero tanti e sicuramente qui parliamo di un giocatore convinto, ma proprio convinto, che quei tre numeri potessero uscire davvero. Magari se li è sognati, e quel sogno è rimasto davvero nella mente, fresco. E quando la mattina si è svegliato ha deciso che la sua vita sarebbe dovuta cambiare quel giorno o al massimo l’indomani. Ha infatti deciso di puntare 200 euro: 100 sull’ambo e 100 sul terno. E alla fine ha avuto ragione.

Lotto, ecco i numeri vincenti

Terno secco sulla ruota Nazionale: 27-38-50. Questi sono stati scelti dal fortunato giocatore che ovviamente ha piazzato l’accoppiata vincente inserendo ambi e terni. Ed ecco qui che la cifra portata a casa è quella, clamorosa, di 475mila euro. Molto al di sotto – ma che importa – dell’oltre un milione di euro vinto qualche giorno fa. Il tutto, comunque, così come ci viene raccontato da Agimeg.it, è successo ad Arzano, in Campania, e precisamente in provincia di Napoli.

Sempre in Campania altre vincite clamorose, così come scritto dal sito citato prima: “A Capri è stato centrato un terno su Tutte le Ruote da 47.500 euro. A Napoli sono stati vinti 21.739 euro a fronte di una spesa di 2 euro. Sempre nel capoluogo campano è stato realizzato un terno da 10.867 euro con una giocata sulla ruota Nazionale”. Poteva mancare in tutto questo il 10eLotto? No che non poteva mancare: “Gloria anche al 10eLotto con un ‘6’ da 36.000 euro registrato a Napoli. Un ‘3’ ha regalato una vincita da 13.000 euro ad un appassionato di Napoli. Infine, a Salerno sono stati vinti 9mila euro e ad Ascea (SA) è stato centrato un ‘3’ da 6mila euro”.