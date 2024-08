Marocco-Spagna e Francia-Egitto, Olimpiadi calcio Parigi 2024: pronostici

Marocco-Spagna e Francia-Egitto sono le due semifinali del torneo olimpico di calcio maschile e si giocano lunedì alle 18:00 e alle 20:30: tv, streaming, formazioni, pronostici.

La Spagna sembrava potesse rischiare qualcosa contro un Giappone che aveva dominato il proprio girone ma i nipponici di fronte al primo vero ostacolo si sono sciolti come neve al sole. Una doppietta di Fermin Lopez e un gol dell’attaccante Ruiz hanno regalato alla Rojita la vittoria più netta (3-0) di quest’Olimpiade, oltre ad un pass per la semifinale con il Marocco di Achraf Hakimi.

Insieme all’Egitto, altra semifinalista, i Leoni dell’Atlante sono senza dubbio la grande rivelazione del torneo di calcio di Parigi 2024. Nella fase a gironi sono arrivati a sorpresa davanti all’Argentina di Javier Mascherano e nei quarti di finale hanno fatto un sol boccone degli USA, travolti 4-0. Gli uomini di Tarik Sektioui stanno facendo rivivere ai connazionali più o meno le stesse sensazioni del Mondiale qatariota: anche all’epoca riuscirono ad arrivare in semifinale contro ogni pronostico ed il sogno di conquistare una storica medaglia è più che mai vivo. Il selezionatore marocchino contro la Spagna confermerà la formazione che ha strapazzato gli Stati Uniti, affidandosi alla verve realizzativa dell’attaccante Rahimi, autore di cinque gol in quattro partite.

Il pronostico

La Spagna è favorita ma questo Marocco fa sul serio e molto probabilmente farà sudare la qualificazione alla squadra di Santi Denia. Prevediamo un match più equilibrato del previsto, che potrebbe anche terminare ai tempi supplementari: entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Marocco-Spagna

MAROCCO (4-2-3-1): Mohamedi; Hakimi, Boukamir, El Azzouzi, El Ouahdi; Targhalline, Richardson; Akhomach, El Khannouss, Ezzalzouli; Rahimi.

SPAGNA (4-2-3-1): Tenas; Pubill, Cubarsì, Garcia, Miranda; Barrios, Baena; D. Lopez, F. Lopez, Gomez; Ruiz.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2

La Francia di Thierry Henry non ha deluso le aspettative e si è presa quella che era considerata un po’ come la “rivincita” della finale Mondiale di Qatar 2022, battendo 1-0 l’Argentina di Mascherano. Un match equilibratissimo, deciso da una rete di Mateta al 5′: nonostante l’Albiceleste ci abbia provato più volte non è riuscita a riacciuffare la formazione transalpina, che ha una vera e propria difesa di ferro.

Quattro vittorie su quattro, dunque, per i padroni di casa, che dopo aver stravinto il proprio girone – neanche un gol subito finora dagli uomini di Henry – si sono presi lo scalpo di una diretta concorrente. In semifinale la Francia troverà l’Egitto, reduce dal successo ai calci di rigore con il Paraguay. I nordafricani devono ringraziare il gol di Adel a 2 minuti dalla fine, che ha evitato un’eliminazione che ormai sembrava certa: poi l’hanno spuntata dal dischetto, realizzando tutti e cinque i rigori tirati. Per gli egiziani è un traguardo storico essere arrivati tra le prime quattro: non accadeva da 60 anni.

Il pronostico

La Francia vista finora non dovrebbe correre alcun rischio contro l’Egitto, che arriva a questo match con trenta minuti in più nelle gambe rispetto agli uomini di Henry. Non sarebbe una sorpresa se i Bleus riuscissero a tenere di nuovo la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Francia-Egitto

FRANCIA (4-3-1-2): Restes; Sildillia, Badé, Lukeba, Truffert; Akliouche, Koné, Chotard; Olise; Lacazette, Mateta.

EGITTO (4-1-2-3): Alaa; Fayed, Abdelmeguid, Eid, El-Debes; Elneny; Shehata, Kouka; Zizo, Faisal, Adel.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0