Lotto, un terno e tre ambi: giocata fotocopia da quasi 50mila euro

Lotto, un terno e tre ambi fotocopia: in questo modo sono riusciti a portare a casa quasi 50 mila euro. Ecco quello che è successo

Premi per oltre 4 milioni di euro solamente nell’ultima estrazione del Lotto. Non ci crediamo nemmeno noi, eppure è effettivamente così visto che a riportarlo ci pensa Agipronews.it. Quindi è cassazione.

Solamente quest’anno, quindi da inizio 2024, questo gioco che è evidentemente il più amato dagli italiani, ha regalato oltre 700milioni di euro. Ad essere preciso 745,2. Insomma, normale pensare che almeno una volta qualcuno nella propria vita riesca a vincere, anche se una cifra minima. Ma, detto questo, adesso andiamo a vedere insieme quali sono state le vincite più importanti dell’ultimo concorso. E ce ne sono state di parecchie che hanno fatto decisamente la differenza.

Lotto, ecco il dettaglio delle vincite

Parliamo solamente dell’estrazione dello scorso 30 luglio, con il Sud Italia protagonista. La palma della vincita più importante se la dividono Cittanova, comune in Provincia di Reggio Calabria, e Pastorano, in questo caso in provincia di Caserta. Un terno e tre ambi nel primo caso sulla ruota di Venezia; stessa modalità di vincita anche nel secondo ma sulla ruota di Firenze. In poche parole tutte le giocate sono entrate al proprio posto, e questo ha permesso di portare a casa per ogni giocata 23.750 euro.

“Si festeggia anche in Piemonte dove un terno e tre ambi sulla ruota di Bari hanno portato a una vincita di 23.250 euro a Vogogna, provincia del Verbano-Cusio-Ossola”. Questo è il quadro completo, secondo il sito che abbiamo citato prima, delle più importanti vincite del Lotto piazzate nel corso dell’estrazione di luglio, l’ultima del mese. Trentuno giorni di fuoco, visto che – o forse è solamente una nostra sensazione – abbiamo scritto di tantissime e importanti vincite che hanno permesso a molte persone di guardare in maniera assai diversa il prossimo mese di agosto. Ferie regalate quindi dal Lotto, un sogno per tutti. E c’è chi, fortunatamente, ci riesce. A chi lo ha fatto vanno i nostri migliori auguri.