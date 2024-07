Leclerc distrugge la Ferrari: mazzata tremenda

Leclerc distrugge la Ferrari. Alla fine della gara in Belgio il pilota monegasco ci è andato giù durissimo. Le sue dichiarazioni

Leclerc alla fine è andato sul podio. Dalla pole al terzo posto grazie alla squalifica di Russell che gli ha fatto scalare una posizione. Ma è stata comunque una giornata durissima per la Ferrari, di nuovo, viste quelle che sono state le performance di una macchina distante da un passo gara che si può considerare tale. Insomma, è una situazione abbastanza complicata.

E, alla fine della gara e prima delle vacanze estive, Leclerc ha parlato a Canal+, la televisione più importante della Francia, e non le ha di certo mandate a dire alla Rossa. Parole che hanno fatto capire il momento del monegasco, che non ci sta più, praticamente, a guidare una macchina che non riesce ad avere degli aggiornamenti che si possono considerare tali.

Leclerc, le sue parole durissime

Parole durissime, come detto. Che non lasciano davvero il minimo spazio né alle interpretazioni e nemmeno ai commenti. Leclerc pensa evidentemente già alla prossima stagione, visto come si è messa questa. E anche con un poco di rammarico, soprattutto perché è evidente che la Red Bull non sia quella che abbiamo visto fino all’anno scorso con evidenti problemi che avrebbero potuto regalare anche qualche altra soddisfazione. Ma per il momento non è così.

https://x.com/CanalplusF1/status/1817574050475971053

Leclerc ha parlato in questo modo: “Sono deluso perché ci aspettavamo molto più graining sulle hard. Ma…abbiamo fatto del nostro meglio, con una macchina che non c’è. L’unica cosa positiva è che ora andrò in vacanza”. Insomma, un attacco durissimo alla Rossa. Una macchina lontana da quelli che sono degli standard davvero accettabili. Ma si è visto immediatamente, già dai primi giri dopo la partenza, che le cose sarebbero andate in questo modo.