10eLotto, bastano 4 euro: così ti cambia la vita

10eLotto, bastano solamente 4 euro. In questo modo ti cambia totalmente la vita. Ecco quello che è successo nelle ultime estrazioni

No, carissimi lettori de Ilveggente.it, non ci siamo proprio dimenticati del 10eLotto. Sì, certo, nel corso degli ultimi giorni sono successe parecchie cose riguardo al gioco “madre”, quello del Lotto. Ma ecco che forse perché preso un poco d’invidia, rispunta in maniera clamorosa anche l’altro gioco, sempre più amato dagli italiani.

E il motivo è presto spiegato: il 10eLotto, oltre a darti la possibilità di giocare in combinata con l’estrazione del Lotto, permette di sognare, letteralmente, ogni cinque minuti. Sì, nella sua modalità frequente, quella che è particolarmente apprezzata dagli utenti, si può cambiare la propria vita ogni cinque minuti. Ed è quello che è successo nel corso delle ultime estrazioni, così come ci viene raccontato da Agimeg.it, nel Sud Italia. Che dalla Campania in giù, molto spesso, non riesce a venire fuori nelle cronache nostre.

10eLotto, il colpo da 50 mila euro

La vincita più alta di uno degli ultimi concorso è stata piazzata a Reggio Calabria. Una giocata minima di soli 4 euro, un 9 centrato, e sono stati portati a casa la bellezza di 50mila euro. Un sogno, per chi ci è riuscito, soprattutto perché, come spiegato prima, quasi sicuramente la vincita è stata piazzata con l’estrazione veloce, quella che come detto viene fatta ogni cinque minuti.

Ma non è finita qui, ovviamente. Perché ci sono state altre vincite da raccontare e sempre nel Sud Italia. Magari anche qualche turista potrebbe essere il protagonista di una vincita del genere, anche se non lo sappiamo per certo. Comunque, riprendendo Agimeg.it, ecco quello che è successo. “A Melendugno, in provincia di Lecce, sono stati vinti 22.500 euro con un ‘6’ nella Modalità Istantanea. A Conflenti, in provincia di Cosenza, è stato realizzato un ‘5’ da 9.600 sempre nella Modalità Istantanea”. Soldi per tutti e sempre con la stessa modalità. Il 10eLotto si conferma un gioco bellissimo, ma occhio a non farvi trascinare, giocate sempre con moderazione.