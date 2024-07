Scommesse, colpo da 11mila euro con quattro ammoniti

Scommesse, bastano solamente 4 ammoniti per piazzare il colpo da oltre 11mila euro. La vincita della settimana. Ecco quello che è successo

Nel sito della PlanetWin365, piattaforma dove è stata giocata la schedina in questione e che potete vedere poi sotto scendendo alla fine di questo articolo, è classificata come la vincita della settimana. E come non potrebbe essere, visto che parliamo di un colpo di oltre 11mila euro.

Quattro ammoniti. Una discreta somma investita ma non eccessiva, per regalarsi magari una vacanza da sogno. Solamente 60euro sono stati investiti su questi quattro uomini che alla fine sono finito sul taccuino dei cattivi del direttore di gara. Due partite scelte, quattro personaggi che si sono beccati il cartellino giallo. Sembra tutto semplice, ovviamente. Ma sappiamo benissimo che non lo è proprio, soprattutto perché ogni direttore di gara ha una sua linea di direzione, decide se ammonire o meno, decide quando è il momento di usare le “maniere forti” oppure continuare a lavorare con il sorriso e senza mettere mano al taschino. Questa volta è andata benissimo.

Scommesse, ecco il colpo grosso

Undicimila e 468 euro. Questo il dettaglio della vincita, così come potrete vedere nello schema sotto. Ma andiamo a vedere chi sono stati i prescelti, partendo da una partita della Coppa America che si è conclusa domenica scorsa con la vittoria dell’Argentina. Il match scelto è stato quello tra l’Uruguay e la Colombia, e gli uomini prescelti Gimenez dei primi e Munoz dei secondi. Entrambi avevano una quota superiore a 3 volte la posta. Entrambi sono stati ammoniti.

Così come sono stati ammoniti, nella semifinale dell’Europeo 2024 tra Paesi Bassi e Inghilterra, Dumfries, che è uno che di solito se lo becca il giallo, così come è di solito va a finire tra i cattivi – e non solo – Bellingham. Il primo superava le 4 volte la posta, il secondo l’avvicinava. Insomma, 4 ammoniti per oltre undicimila euro. Che bellezza in questo modo. Auguri, e complimenti, al vincitore.

Coupon Data 10/07/2024 16:34:52 Tipo Scommessa Multipla