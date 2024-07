Scommesse, risultati esatti da Veggente a Euro 2024: bomba da 10mila euro

Scommesse, risultati esatti da Veggente: una bomba clamorosa a Euro 2024 con il bottino che è di 10mila euro. Ecco quello che è successo

Il colpo è di quelli incredibili, una bomba clamorosa difficile a pensarla, immaginate poi riuscire a centrarla. Eppure è successo all’Europeo, con quattro risultati esatti beccati su altrettante partite che hanno fatto esplodere di gioia uno scommettitore inglese.

A rivelare la vincita, di quasi 8 mila sterline quindi superiore agli 8 mila euro, ci ha pensato BetFair, che ha pubblicato sul proprio canale social una scommessa di un proprio utente che con soli tre euro investiti è riuscito nel colpo grosso. Ha beccato tutti i risultati esatti dei quarti di finale dell’Europeo: Spagna-Germania 1-1, Portogallo-Francia 0-0, Inghilterra-Svizzera 1-1 e Olanda-Turchia 2-1. Sì, avete letto bene e se non ci credete rileggete. Ha fatto tutto questo e ha cambiato la sua estate, con tutti questi soldi la vacanza ci esce sicuro.

Scommesse, il colpo da Veggente

Magari avrà letto il Veggente anche lui, visto che anche noi nei nostri pronostici siamo riusciti a centrare la bellezza di tre risultati esatti su quattro partite dell’Europeo. Proprio quelle in questione. L’unico saltato è stato lo zero a zero tra Portogallo e Francia anche se alla fine avevamo messo il pareggio e 1-1 come possibile risultato esatto. Non ce la siamo sentita di dire che Mbappé da un lato e Ronaldo dall’altro avrebbero di nuovo fallito. Eppure è andata così, e vi possiamo assicurare che dentro la nostra redazione si è discusso di tutto questo. Ma alla fine abbiamo optato per l’opzione per un gol a testa. Peccato, perché avremmo fatto l’en plein, ma diciamo tuttavia che i nostri studi qualche gioia ve la stanno regalando. E noi siamo contenti di questo. Quindi continuate a seguirci e a leggerci.