Wimbledon, pronostici domenica 7 luglio: Sinner, occhio alle “bombe” di Shelton

Wimbledon, l’azzurro dopo aver passeggiato con Kecmanovic se la vedrà con il big server americano: notizie e pronostici.

Dopo aver sudato le fatidiche sette camicie contro il connazionale Matteo Berrettini nel secondo turno, Jannik Sinner ha avuto vita facile nel terzo contro il serbo Kecmanovic, liquidato in poco più di un’ora e mezza di gioco (6-1 6-4 6-2). L’altoatesino arriverà dunque più riposato all’ottavo di finale contro lo statunitense Ben Shelton, reduce da una faticosa maratona contro il canadese Shapovalov, in cui l’ha spuntata al quinto set.

In realtà in questo Wimbledon per l’americano non è mai filato tutto liscio: anche nei due turni precedenti il figlio d’arte aveva avuto bisogno dell’ultimo e decisivo set anche contro l’azzurro Bellucci e il sudafricano Harris. Occhio, perciò, al fattore stanchezza. Sinner ha già affrontato tre volte Shelton. Dopo il ko di Shanghai, il numero uno al mondo ha ottenuto due vittorie, la prima a Vienna e la seconda a Indian Wells. Il punto di forza dell’americano è sicuramente il servizio – ha battuto il record di velocità della battuta contro Harris – ma l’italiano se la sta cavando egregiamente in risposta: non è da escludere che si arrivi al tie break in almeno un set. Negli altri match in programma oggi nel singolare maschile Tommy Paul dovrebbe avere vita facile contro il veterano Bautista Agut, verosimilmente provato dalla dura battaglia con il nostro Fognini, arresosi al quinto set, mentre il campione in carica Carlos Alcaraz, dopo essere sopravvissuto ad un ostico Tiafoe, correrà qualche pericolo in meno con il francese Humbert. Avvincente, infine, la sfida tra Grigor Dimitrov e Daniil Medvedev, che potrebbe andare per le lunghe: il russo, in vantaggio nei precedenti, è leggermente favorito.

Insidia Vekic per la Badosa

Nel singolare femminile, oltre alla nostra Jasmine Paolini – chiamata all’impresa contro la Keys – spiccano due match di non facile lettura: Badosa-Vekic e Navarro-Gauff.

La spagnola adora l’erba ed ha giocato un gran partita contro la russa Kasatkina, piegata in tre set. Dovrà fare attenzione alla croata Vekic, un’altra che sui prati sa il fatto suo, che potrebbe approfittare della stanchezza dell’iberica: la sorpresa ci può stare. Compito tutt’altro che agevole per la numero 2 al mondo Coco Gauff: c’è un avvincente derby a stelle e strisce con Emma Navarro, giocatrice in forte ascesa che ha tutte le carte in regola per costringere la connazionale al terzo set. Vittoria alla portata, infine, per la rediviva Emma Raducanu: la padrona di casa molto probabilmente sbrigherà la pratica Sun (una qualificata) in due set.

Wimbledon: possibili vincenti

Medvedev in Dimitrov-Medvedev

Vekic in Badosa-Vekic

Gauff in Navarro-Gauff

Wimbledon, i pronostici sui games

Paul-Bautista Agut (over 33,5)

Alcaraz-Humbert (over 34,5)

Sinner-Shelton (over 33,5)

Sun-Raducanu (under 21,5)

Navarro-Gauff (over 20,5)

Comparazione quote

Medvedev vincente è quotato a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai. La vittoria di Vekic su Badosa invece è quotata a 2.01 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.