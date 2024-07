Soldi e scambio pazzesco col Barcellona: colpo scudetto per Conte

Soldi e un giocatore pazzesco: il Barcellona punta il Napoli che potrebbe avere in cambio uno dei migliori in circolazione. Colpo pazzesco

L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli è sicuramente un segnale importante per i tifosi azzurri, che guardando il passato del tecnico pugliese possono stare tranquilli di avere uno che vuole investimenti, altrimenti non avrebbe mai firmato il contratto.

Disponibilità, quindi, che De Laurentiis ha dato. E la sensazione è che il Napoli non si fermerà solamente a Buongiorno, ormai a un passo. Certo, sappiamo altrettanto bene che qualcuno dovrà partire e non solo Osimhen potrebbe entrare nel mirino di qualche big europea. Secondo El Nacional, infatti, il Barcellona starebbe pensando ad un elemento che al Napoli nel corso di questi anni ha fatto davvero benissimo in mezzo al campo, e sarebbe pronto a offrire soldi più il cartellino di un giocatore che fino a poco tempo fa era considerato come uno dei migliori prospetti europei.

Soldi e Ansu Fati per Lobotka, il Barcellona vuole Lobotka

Per Lobotka, il Barcellona a quanto pare sarebbe disposto a mettere sul piatto non solo dieci milioni di euro, ma anche il cartellino di Ansu Fati, che come ricordiamo tutti benissimo, prima di diventare un giocatore “normale”, era considerato uno dei migliori prospetti europei in circolazione. Magari con Conte potrebbe pure tornare quello di prima, e non è detto che gli azzurri non si siedano attorno a un tavolo per iniziare a parlarne. L’anno scorso il giocatore ha giocato con il Brighton.

Il Barcellona quindi fa sul serio e vuole Lobotka, che conosce anche il campionato spagnolo visto che prima di trasferirsi in azzurro ha indossato la maglia del Celta Vigo. Il centrocampista, con Spalletti in panchina, è stato uno dei migliori nell’anno dello scudetto, dando geometrie e cucendo il gioco. L’anno scorso invece ha fatto come tutti i compagni, abbassando e anche di molto il livello delle prestazioni. Il Napoli, quindi, ci potrebbe davvero pensare.