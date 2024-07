Dazn, ecco il trucco per spendere meno

Non è comunque semplice. Ecco il motivo: “Il problema è che questo articolo si trova solo in alcuni Unieuro selezionati: quello in foto l’ho preso ieri a Porta di Roma, dove ne ho visti esposti almeno una decina. A questo link la mappa con i negozi aderenti all’iniziativa. Gli altri tre mesi si possono coprire acquistando una normale prepagata a 99 euro (o a meno, per esempio al Black Friday). La somma spesa è quindi di 248 € per 9 mesi; il campionato, però, dura 9 mesi e una settimana, quindi dovete scegliere una partita da fare rimanere scoperta Può essere la prima, l’ultima, o quella immediatamente successiva alla scadenza del codice da 3 o del codice da 6 mesi, a vostra scelta. Ma con 9 mesi tutte e 38 non si coprono, è un compromesso da accettare. Una ulteriore strategia che si può applicare sfrutta il super spezzatino da 9 orari per turno: mettendovi d’accordo con un amico che tifa una squadra diversa, si può dividere lo standard utilizzandolo in alternanza, con la spesa che scenderebbe quindi a 124,50 euro a testa. Se invece siete anche abbonati a Sky o avete Tivusat, potete aggiungere Zona DAZN a 7,50 euro/mese, portando il totale a 315,50 euro ma potendolo dividere a metà (157,75) senza problemi di contemporaneità (uno usa l’app, l’altro il canale). Io, per esempio, attiverò i 6 mesi a inizio campionato, rimarrò disattivo per Roma-Monza e attiverò i 3 mesi il giorno della giornata successiva per arrivare a fine stagione, e dividerò con un amico interessato solo a LaLiga. Ognuno può modulare la strategia a suo modo.

L’alternativa è aspettare che qualche offerta esca fuori, ma viste le premesse è difficile che possa accadere. Spero di essere stato utile”. Grazie Gabriele, sei stato davvero utile.