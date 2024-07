Spagna-Germania: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Spagna-Germania, a Stoccarda va in scena il quarto di finale più atteso: per molti quella tra la Roja e i padroni di casa è una finale anticipata.

Iniziano con il botto i quarti a Euro 2024. Iniziano con la “finale anticipata” tra Spagna e Germania, entrambe a caccia del loro quarto trionfo continentale (sono quelle che ne hanno vinto di più, tre a testa). Un incontro che promette emozioni e spettacolo. E non potrebbe essere altrimenti dopo quello che la Roja e la Mannschaft hanno fatto vedere tra la fase a gironi e gli ottavi: sono le uniche big ad aver convinto sotto tutti i punti di vista in un Europeo che fino a questo momento non ci ha regalato partite memorabili.

La Spagna, oltre a puntare sull’intensità e sull’asfissiante pressing offensivo, può contare su una rosa di grande qualità. Stanno brillando particolarmente i due esterni d’attacco di Luis De La Fuente, il 16enne Yamal e il 21enne Nico Williams, talenti cristallini. Anche grazie a loro la Roja ha superato il girone a punteggio pieno – l’unica a riuscirci – e negli ottavi si è divorata la Georgia di Kvaratskhelia, travolta 4-1. Meno lineare il percorso dei padroni di casa della Germania, capitati in un gruppo oggettivamente più facile rispetto alla Spagna. Gli uomini di Julian Nagelsmann hanno chiuso al primo posto ma nell’ultima giornata, contro l’ostica Svizzera, hanno rischiato di incassare la prima sconfitta. Neuer e compagni hanno faticato pure negli ottavi contro una buona Danimarca, riuscendo a sbloccare la partita solamente nel secondo tempo grazie a un calcio di rigore.

Spagna-Germania, Williams può essere un fattore

Si è sbloccato dal punto di vista realizzativo solo nell’ottavo contro la Georgia, ma l’Europeo di Nico Williams finora è da incorniciare. A sinistra l’attaccante dell’Athletic Bilbao è una vera e propria furia: l’Italia ne sa qualcosa, dal momento che lo spagnolo ha fatto il bello e il cattivo tempo, annichilendo il povero Di Lorenzo.

Contro la Germania di fronte avrà un giocatore esperto come Kimmich, che tuttavia nella sua metà campo ha vinto solamente 3 duelli su 7 complessivi e potrebbe andare in difficoltà, rischiando anche il giallo. Nico Williams, dunque, è secondo noi uno dei potenziali marcatori del big match di Stoccarda. Capitolo tiratori, invece, stuzzica l’opzione Rudiger, sempre pericoloso sui calci piazzati – una delle armi di questa Germania – ed anche dalla distanza: non è utopia almeno un tiro in porta del difensore del Real Madrid.

La Spagna dovrà fare molta attenzione pure a Wirtz, favorito nel ballottaggio con Sané: dal gioiello del Bayer Leverkusen ci aspettiamo almeno 3 tiri totali, stesso numero di tentativi che potrebbero far registrare Morata e Havertz. Brilleranno ovviamente anche Musiala e Yamal (occhio a quest’ultimo in ottica assist, ne ha già serviti ben due). Chi rischia il giallo, infine, è il difensore tedesco Tah: ne ha collezionati due finora, saltando l’ottavo con i danesi per squalifica. Gli altri possibili ammoniti sono Carvajal e Andrich.

