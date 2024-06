C’è l’annuncio, alla Juve un crack mondiale in attacco: i tifosi sognano

Juve, l’annuncio ufficiale ha mandato in orbita i tifosi bianconeri: un crack mondiale era proprio quello che ci voleva.

Sul fronte di Douglas Luiz è praticamente fatta. La Juve ha trovato l’accordo con l’Aston Villa e il centrocampista brasiliano, che ora sta disputando la Copa America con la sua Nazionale, arriverà presto ai piedi della Mole. L’affare si era complicato e si è temuto che saltasse, ma inserendo nella trattativa l’argentino Barrenechea, che ha assunto in questo modo il ruolo di “moneta di scambio”, la Signora ha salvato il salvabile, assicurandosi uno dei giocatori più ambiti del momento.

Per accaparrarselo ha dovuto versare 28 milioni sull’unghia e cedere, al contempo, sia il cartellino di Barrenechea che quello di Iling Jr. Ha poi dovuto inserire, tra i termini dell’accordo, vari ed eventuali bonus/malus che, maturando nel tempo, alzino l’asticella fino a raggiungere la quota di 28 milioni. Stabiliti i dettagli economici, nei prossimi giorni un medico della Juve raggiungerà il brasiliano in ritiro per le visite propedeutiche alla firma decisiva.

Dopodiché, tutto sarà pronto per accogliere Luiz a Torino e con esso, presumibilmente, anche la fidanzata calciatrice Alisha Lehmann, che secondo le indiscrezioni sarebbe stata ingaggiata dalla Juventus Women. Il primo grosso affare, a questo punto, è agli sgoccioli, per cui Cristiano Giuntoli dovrà mettersi, adesso, sulle tracce di un secondo acquisto. In tempo per il ritiro dovrà individuare, cioè, un profilo che sia in grado di rinforzare il centrocampo e che soddisfi anche il nuovo allenatore Thiago Motta.

Juve, notizia bomba: il crack mondiale fa impazzire il mondo bianconero

Di profili potenzialmente interessanti ce ne sarebbero, in tal senso, parecchi. Qualcuno più adatto, qualcun altro un po’ meno, per cui non sarà semplice individuare quello migliore per il nuovo corso bianconero.

Qualcuno che la idee chiare in merito, però, sembra esserci già. Ci riferiamo al giornalista sportivo Riccardo Trevisani, che nelle scorse ore ha parlato di calciomercato, di Juventus e di futuro sul canale YouTube di Cronache di spogliatoio. Nell’ambito del suo intervento ha snocciolato, tra le altre cose, un paio di nomi.

“Che rinforzo ti aspetti dalla Juventus? Dando per assodato Douglas Luiz, mi aspetto un crack, come dicono in Brasile, e cioè uno che che possa fare la differenza. Abbiamo letto di Adeyemi, abbiamo letto di Sancho. Un giocatore con quelle caratteristiche, uno che salti l’uomo, uno forte e uno internazionale, uno di grande grande livello”.