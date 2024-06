Lotto, non crederai ai tuoi occhi: quattro numeri da 50mila euro

Lotto, impossibile crederci ma comunque è successo: quattro numeri centrati che hanno permesso di portare a casa la bellezza di 50mila euro. Ecco dove e come è successo

Rieccoci, ancora una volta, a raccontare una clamorosa storia che gira attorno al gioco del Lotto. No, non è assolutamente una novità, ma non passa giorno che non ci stupiamo con quello che succede nelle estrazioni settimanali, che sono quattro, dei 90 numeri che fanno sognare gli italiani.

Chi li sogna, chi gioca sempre gli stessi. Chi decide ad un certo punto di cambiarli magari andando dietro a quelli che sono i ritardatari. Di storie ce ne sono per tutti i gusti, ed effettivamente non sappiamo come sia stato possibile vincere tutti questi soldi a Sala Consilina, in provincia di Salerno – così come viene spiegato da Agimeg.it – in un colpo solo e con solamente cinque euro investiti nella scommessa. Una giocata, questa, da Top Ten. Così come ce ne sono state altre, sempre in Campania, nel corso di una delle ultime estrazioni.

Lotto, ecco la vincita clamorosa

Quella già citata prima ovviamente è la vincita più alta. Cinque euro giocati che dopo l’estrazione sono diventati 50.596euro. Ma come ci è riuscito questo fortunato giocatore? Risposta semplice: ha centrato una clamorosa quaterna sulla ruota di Napoli. Detto ciò andiamo avanti, perché non è l’unica vincita incredibile in questo pezzo di terra.

“Sempre in provincia di Salerno, ma a Roccapiemonte sono stati vinti 23.750 euro grazie ad un terno sulla ruota Nazionale. A Napoli un terno sulla ruota del capoluogo campano ha regalato una vincita da 22.500 euro. A Massa di Somma, in provincia di Napoli, è stato realizzato un terno dal valore di 14.250 euro, a fronte di una giocata complessiva di 6 euro. A Salerno è stato centrato un terno sulla ruota di Napoli da 14.000 euro. Infine, a Napoli è stata realizzata una quaterna sulla ruota di Cagliari da 13.325 euro con una puntata di 2 euro totali”. Questo è il quadro completo che ci dà il sito citato prima. Diversi sogni che si realizzano, per tutte le tasche e per tutti i gusti. Sì, è davvero tutto incredibile.