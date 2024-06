Scommesse, non solo Euro 2024: il bottino è di 14mila euro

Scommesse, il sistema è vincente e stavolta di mezzo non c’è l’Europeo. Ha portato a casa 14mila euro in questo modo. Ecco la schedina clamorosa con una cifra relativamente bassa investita

Se in questi giorni vi abbiamo raccontato di vincite relative all’Europeo che da poco è iniziato in Germania, ci sono degli utenti – anche in questo caso di PlanetWin365.it – che decidono di giocare campionati di certo non comuni. Ma che nonostante tutto riescono a centrare delle vincite clamorose.

Parliamo, in questo caso, di 14.258,95 euro con solamente 150euro investiti in un sistema che ha dato i suoi frutti. Una somma incredibile, con tutti i pronostici andati a segno e che di conseguenza ha portato alla vincita massima. Sì, la domanda che vi fate la sappiamo già: quante partite e soprattutto che pronostici ha azzeccato? Vi rispondiamo a tutto, basta avere solamente un poco di pazienza e continuare a leggere.

Scommesse, ecco il colpo vincente

Sei partite: Lettonia, Finlandia, Lituania e Bielorussia. Questi i campionati scelti. Tre pareggi e tre uno i risultati pronosticati che alla fine sono stati come detto tutti centrati. Un colpo di fortuna fino ad un certo punto, perché se si beccano sei risultati del genere con una quota minima di 2 allora qualcosa oltre la fortuna c’è: la conoscenza, che è parte integrante delle vincite importanti e non solo.

Sì, avete letto bene e non c’è un errore: la quota minima era di due volte la posta di una partita del campionato finlandese che è finita 3-1 per i padroni di casa. Quella più alta? Campionato bielorusso, un pareggio che pagava 4,65 volte la posta in un match che alla fine è finito 1-1. Insomma, un grandissimo colpo di quelli che lasciano davvero poco spazio alle parole e alle interpretazioni, perché come detto quando si beccano delle partite del genere, con questi risultati non possiamo fare altro che fare i complimenti a chi ci è riuscito. E niente più.