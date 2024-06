Gratta e vinci per il bebè: novità assoluta

Gratta e vinci, c’è la probabilità che accada qualcosa di assolutamente incredibile: vale la pena provare, non si sa mai.

Non sempre le cose accadono quando vorremmo che accadessero. Il destino di solito non ha un gran tempismo, ma a volte sì, come in questo caso. Non avrebbe potuto agire in un momento migliore, avendo “lui” scelto di farlo nell’esatto frangente in cui più questa coppia ne aveva bisogno, con così tante novità all’orizzonte.

Questa storia bellissima arriva dalla contea di Duval, in Florida, dove tre settimane fa è stata registrata una vincita stratosferica. Tutto è iniziato quando John Stanhill, senza troppe aspettative, è entrato in una stazione Exxon, a Jacksonville. Aveva già le idee chiare, quando ha varcato l’ingresso del negozio, tanto è vero che ha subito chiesto di poter avere un biglietto della nota serie 500X The Cash. La sua vita sarebbe cambiata comunque per il motivo che scopriremo a breve, ma questa scelta ha fatto certamente da spartiacque nella sua vita.

Quando, insieme alla compagna Victoria Oakley, ha iniziato a grattare la patina argentata che ricopriva i simboli e gli importi del tagliando, si è reso conto che qualcosa di meraviglioso stava per accadere. Lì dentro si nascondeva il più ben premio cui la coppia potesse ambire in quel momento così delicata: parliamo di un milione di dollari, una cifra assolutamente stratosferica.

Gratta e vinci, l’importanza di trovarsi nel posto giusto al momento giusto

C’è un motivo ben preciso, se sosteniamo che questa vincita non sarebbe potuta arrivare in un momento migliore. La coppia, il che è già di per sé stupefacente e al tempo stesso insolito, è stata baciata dalla fortuna a tre settimane dall’arrivo del loro primo bebè, che è nato appunto da qualche giorno.

E c’è anche lui nelle foto che la Lotteria che produce e distribuisce questo fortunatissimo Gratta e vinci ha divulgato nelle scorse ore. Con John e Victoria c’è il cane di famiglia e poi c’è il bimbo, che pur essendo appena nato è già discretamente ricco.

“La nostra vincita alla lotteria è stata un enorme sollievo per noi. Siamo stati in grado di concentrarci completamente sull’essere nuovi genitori mettendo a posto i conti che ci preoccupavano. Siamo riusciti ad avviare un fondo universitario per il nostro bambino e a pianificare di ripagare i prestiti studenteschi. Siamo al settimo cielo per tutto quello che è successo!”. Proprio quel che si suol dire trovarsi nel posto giusto al momento giusto…