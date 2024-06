Lotto, sei numeri per vincere un milione di euro

Lotto, la clamorosa sestina vincente del fortunato utente che ha intascato una cifra pazzesca. Ed il jackpot continua a crescere.

Il gioco che in assoluto fa sognare di più gli italiani è il Superenalotto. Puntando pochi euro si “corre il rischio” di diventare ricchi sfondati, da un giorno all’altro. Soltanto poche settimane fa, a Napoli, è stata registrata una vincita stellare, da 101 milioni di euro.

Per veder completamente trasformata (e stravolta) la propria vita è bastata una schedina da soli due euro: a godere, lo scorso 10 maggio, è stato un fortunato giocatore partenopeo che, con un “investimento” minimo, è arrivato ad intascare una cifra inaudita, che avrebbe potuto immaginare soltanto nei sogni. Il “colpaccio” è avvenuto in pieno centro, in una famosissima ricevitoria di via Toledo, ex via Roma. Tutto è bene, insomma, quel che finisce bene, visto che si è trattato della prima vincita con il “6” del 2024. Ad ogni modo il jackpot del Superenalotto, nel giro di poco più di un mese, ha già raggiunto i 33 milioni di euro. Numeri che, tuttavia, non hanno nulla a che vedere con la vincita più alta mai fatta registrare da questo gioco e cioè il jackpot record da 371 milioni di euro, il più alto mai assegnato in mezzo secolo di storia, centrato nel febbraio 2023 da 90 vincitori tramite la cosiddetta bacheca dei sistemi.

Lotto, vincita milionaria in Svizzera

Ma la “febbre” dei numeri non contagia solamente il Belpaese. Nella vicina Svizzera, ad esempio, c’è lo Swiss Lotto, gioco che per certi versi è molto simile al nostro Superenalotto.

Sabato scorso, come riporta il portale Agimeg.it, un utente ha centrato la combinazione vincente, azzeccando tutti e sei i numeri. In questo modo si è portato a casa circa un milione di franchi svizzeri, che equivalgono a poco più di un milione di euro. I numeri fortunati, per chi volesse saperlo, sono 4-7-12-16-18-31. Ennesima soddisfazione, dunque, per la Swiss Lotto, che negli ultimi 40 anni ha reso milionari più di 1000 cittadini svizzeri che hanno voluto tentare la fortuna. A differenza del nostro Superenalotto, non è il “6” la combinazione più alta, e dunque più redditizia. Si vince, infatti, anche con il “6+1”. Nell’ultima estrazione, che risale a sabato, nessuno è stato in grado di indovinare 6 numeri più quello jolly ed il jackpot, di conseguenza, è salito a 25,8 milioni di franchi svizzeri.