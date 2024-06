Roland Garros, tabellone femminile: notizie e pronostici domenica 2 giugno

Roland Garros, l’azzurra Cocciaretto per la prima volta in un ottavo di finale dello Slam Parigino: per lei c’è la numero tre al mondo Gauff.

Tra le tenniste rimaste in gara fino alla seconda settimana del Roland Garros c’è anche Elisabetta Cocciaretto, che prima d’ora non si era mai spinta così lontano in un torneo del Grande Slam. La marchigiana ha vissuto sette giorni fantastici: all’esordio ha sovvertito i pronostici contro la testa di serie Haddad Maia e poi, nei due turni successivi, si è imposta in due set prima contro la spagnola Bucsa e poi contro la russa Samsonova, staccando così un pass per gli ottavi di finale (da lunedì prossimo sarà sicuramente di nuovo tra le prime 50 al mondo).

L’ostacolo che si ritrova davanti adesso, tuttavia, è di quelli insormontabili. Parliamo della numero 3 al mondo Coco Gauff, tra le principali favorite per la vittoria finale insieme a Swiatek e Sabalenka. L’americana non ha incontrato grosse difficoltà fino a questo momento, eliminando senza problemi Avdeeva, Zidansek e Yastremska. Nei due precedenti nel circuito principale contro la Cocciaretto se l’è sempre cavata in due set, anche se non si sono mai incontrate sul rosso. Crediamo che anche stavolta la Gauff riesca a regolare la nostra tennista in due parziali, ma uno dei due potrebbe essere particolarmente combattuto. L’altra grande sorpresa di questo Roland Garros porta il nome di Olga Danilovic, che dalle qualificazioni è finita tra le prime 16, prendendosi scalpi importanti come quelli di Collins e Vekic. La serba creerà sicuramente qualche grattacapo anche a Marketa Vondrousova, campionessa in carica di Wimbledon, ma la maggiore esperienza della ceca alla fine farà la differenza.

Jabeur contro la sorprendente Tauson

La tre volte campionessa del Roland Garros, nonché numero uno al mondo, Iga Swiatek nelle prime tre uscite ha sofferto solamente contro la giapponese Osaka, che l’ha costretta al terzo set.

Poi non ci sono stati intoppi contro Jeajean e Bouzkova e neppure la russa Anastasia Potapova, nonostante sia particolarmente brillante su questa superficie, riuscirà a darle filo da torcere. Si profila invece un match combattuto ed incerto quello tra la sorprendente Clara Tauson e la tunisina Ons Jabeur. La nordafricana ha offerto forse la sua miglior prestazione del 2024 contro la Fernandez nel terzo turno ma non si può sottovalutare ciò che è riuscita a “combinare” la danese, eliminando due tenniste dalla grande esperienza come Ostapenko e Kenin, giocando un gran tennis. Diciamo Jabeur ma sarà una partita tutt’altro che “breve”.

Possibili vincenti

Vondrousova in Danilovic-Vondrousova

Jabeur in Tauson-Jabeur

Roland Garros, i pronostici sui games

Danilovic-Vondrousova (over 20,5)

Swiatek-Potapova (over 16,5)

Gauff-Cocciaretto (over 19,5)

Tauson-Jabeur (over 21,5)