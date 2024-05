Successo tutto in diretta tv, Leclerc ha rivelato cosa ha fatto dopo la corsa

Leclerc ha vinto il Gran Premio di Monaco, quello di casa sua, e poi ha detto tutto in diretta tv. Ecco la rivelazione del pilota monegasco della Ferrari. Brividi e lacrime

Finalmente. La vittoria che voleva, che sognava da una vita. Quella che ha immaginato molte volte nella sua testa. E che adesso è diventata realtà. Charles Leclerc ha vinto a Monaco, nel Principato, a casa sua, facendo anche piangere il principe sul palco della premiazione. Qualcosa di mai visto prima.

Non solo la prima affermazione dell’anno per il ferrarista, ma anche la voglia di tenere quel mondiale aperto che Max Verstappen, invece, sembrava aver già chiuso. No, non è così, almeno per ora. E l’olandese, che già per tre volte di fila si è laureato campione del mondo, dovrà sudare un poco più del previsto per prendersi un’altra vittoria. Beh, speriamo che la Ferrari possa ribaltare ogni pronostico, e continuare ad imporsi già dalle prossime settimane. Non sarà facile, anzi anche in questo caso parliamo di un sogno. Ma i sogni sono fatti per essere realizzati. E Leclerc, intanto, ci è riuscito.

Leclerc e la rivelazione in diretta

Alla fine della gara, Leclerc è stato preso d’assalto dai cronisti. Soprattutto quelli di Sky. E il monegasco non si è tirato indietro, parlando apertamente di quelle che sono state le emozioni vissute proprio durante gli ultimi giri del Gran Premio. Quando ormai aveva capito che non era più raggiungibile, quando ormai aveva capito che tutto era fatto. Brividi e lacrime.

“A Monza nel 2019 ero emozionato, ma oggi negli ultimi 15-20 giri ho vissuto la mia vita personale, cosa che non mi era mai successa ho pensato alle persone che oggi non ci sono più: mio padre, Jules, ed è stato difficile da gestire. Al tempo stesso per fortuna questo è stato il momento della gara in cui mi hanno lasciato spingere di più“. “A 2 giri dalla fine ho fatto fatica a vedere all’uscita del tunnel perché avevo le lacrime – ha poi aggiunto ancora l’idolo del tifo ferrarista – cosa che non mi era mai successa. Ma poi ho solo portato la macchina a casa. Questa emozione è data da un insieme di tante cose, come le due pole che per una ragione o l’altra non sono riuscito a convertire in vittoria. C’è stata tanta attesa, ma ne valeva la pena“. Emozioni vere di un campionissimo che può dire moltissimo e che spera, adesso, di rimanere in corsa anche per tutto il resto della stagione.