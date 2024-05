10eLotto, oro chiama oro: opzione da 100mila euro

10eLotto, c’è un’opzione che forse non conosci ma che moltiplica il tuo guadagno: 100mila euro indovinando pochissimi numeri.

Si va da un minimo di 1 ad un massimo 10. È abbastanza ampio il range di numeri su cui i giocatori possono decidere di puntare nel momento in cui si accingono a giocare al 10eLotto. Ed è questa possibilità multipla a fare di esso uno dei giochi più divertenti e amati dagli italiani. L’ammontare complessivo dei premi in palio varia, ovviamente, in basa alla quantità di numeri giocati e poi, eventualmente, indovinati.

Chi non ha mai tentato la fortuna a questo gioco potrebbe non sapere, però, che c’è un altro modo per moltiplicare, nel caso la dea bendata decida di baciare qualcuno, la vincita. Ci riferiamo all’opzione di gioco Numero oro, che può essere aggiunta alla propria schedina sia nel caso in cui si di giochi in formato cartaceo e sia che lo si faccia online, digitalmente. Per aggiungerla è sufficiente barrare, nella sezione dedicata alle opzioni extra, sulla casella “Numero oro”.

L’opzione ha un costo pari a quello della stessa giocata al 10eLotto, per cui il prezzo della schedina raddoppierà automaticamente, se si vorrà puntare sull’oro in questione. Che poi è proprio quello che ha fatto, nei giorni scorsi, un giocatore di Cividate al Piano, in provincia di Bergamo. Una scelta azzardata, all’apparenza, ma che in realtà gli ha fruttato, poi un bel po’ di grana.

10eLotto, un “nove” oro da 100mila euro

Il giocatore in questione è riuscito a portare a casa, grazie all’opzione della quale vi abbiamo appena parlato, un bottino pari, pensate un po’, a 100mila euro. Una vincita che non è per nulla comune nel 10eLotto e che è stata possibile, appunto, per il fatto che in sede di giocata ha barrato quella casella.

Tutto questo è stato possibile, infatti, nell’estrazione relativa alla giornata di giovedì 16 maggio, grazie ad un “nove” Oro che ha contribuito ad alimentare sensibilmente l’ammontare delle vincite dispensate dal 10eLotto da quando il gioco ha visto la luce. Nello stesso giorno, qualcuno ha vinto altri 7mila 500 euro a Rho, mentre Torino è stata doppiamente fortunata: secondo il report, 2 “sei” oro hanno fruttato 22,5mila euro, mentre un “sei” semplice ne ha fruttati altri 10mila.

Doppia vincita anche nel Lazio: con un “tre” sono stati vinti 26mila euro a Castelnuovo di Porto, più altri 6mila a Roma. Una tornata niente male, dunque, che tanti soldi ha fatto piovere sull’Italia sul finire della settimana.