Formazioni ufficiali Lazio-Juventus: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Lazio-Juventus, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia.

Adesso mai o mai più. Reduci da una stagione piuttosto in chiaroscuro, Lazio e Juventus si affrontano nella sfida valida per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Si parte dal 2-0 ottenuto dalla compagine di Allegri all’Allianz Stadium che, pur non chiudendo i giochi, mette di fatto la “Vecchia Signora” nella condizione di avere i favori del pronostico tutti dalla loro parte. Diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori:

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Casale, Romagnoli, Gila; Hysaj, Guendouzi, Cataldi, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos. All.: Igor Tudor.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All.: Allegri.

Lazio-Juventus, il pronostico marcatori

La Lazio sarà chiamata giocoforza a fare la partita. La Juventus potrà sfruttare i corridoi in ripartenza per far male alla difesa di Tudor e chiudere i conti. Con lo spartito dell’incontro che sembra essere piuttosto scandito, occhio ai colpi di scena. Pur non rischiando molto, la retroguardia bianconera non è sembrata impenetrabile. Riproposto da Tudor dall’inizio, Luis Alberto sta vivendo probabilmente il miglior periodo di forma dall’inizio della stagione. Lo spagnolo avrà il compito di ispirare Castellanos co giocate di qualità; la libertà di svariare sulla trequarti, però, potrebbe consentire al “Mago” di affacciarsi minaccioso dalle parti di Perin. La sensazione è che, nel contesto di una partita nella quale la Juve proverà a tenere bassi i ritmi, l’opzione Luis Alberto marcatore possa rappresenta un apprezzabile compromesso.

Probabili ammoniti e tiratori di Lazio-Juventus

Se la compagine di Allegri riuscirà a non farsi schiacciare nella propria metà campo, potrà liberare diversi calciatori alla conclusione. Non è escluso che siano proprio i calciatori di maggiore gamba a fare la differenza. Opachi nelle ultime apparizioni, Rabiot e Mckennie potrebbero quindi mettersi in proprio con almeno una conclusione ciascuno nello specchio di porta avversario. Sempre un pericolo nelle situazioni di calcio da fermo, neanche la candidatura di Bremer in chiave marcatori è da trascurare. Sul fronte opposto, invece, occhio soprattutto a Felipe Anderson e Guendouzi: la Lazio cercherà di allargare le maglie della Juve sviluppando trame di gioco sulle corsie esterne. Il brasiliano non dovrebbe faticare più di tanto a creare grattacapi alla retroguardia di Allegri, che potrebbe patire anche le incursioni di un centrocampista come Guendouzi. Possibili ammonizioni, infine, per Casale e Alex Sandro.