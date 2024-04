Gratta e Vinci, altro Turista in città: vincita massima

Gratta e Vinci, c’è un nuovo Turista in città e non parliamo di una persona passata a visitare. Centrato il colpo grosso con uno dei più classici dei tagliandi

C’è un nuovo Turista in città. E no, non parliamo di una persona che viene in Italia per passare qualche giorno, ma di uomo o di una donna che grazie ad un biglietto del Gratta e Vinci ha totalmente cambiato la propria vita.

Sì, perché c’è qualcuno che è riuscito a vincere con il New Turista per Sempre. Prima di andare a vedere dove è successo, ricapitoliamo come funziona questo speciale tagliando che ormai da diversi anni è in circolazione. Se nell’area “i tuoi numeri” si trova per due volte la scritta “Turista per Sempre” si vince un super premio. Si ottengono infatti subito 300.000 euro, poi 6.000 euro al mese per 20 anni ed infine un premio finale di 100.000 euro. Questo tipo di vincita frutta un totale di quasi 2 milioni di euro. Con solamente 5 euro investiti. Insomma, qualcosa che veramente stravolge la vita.

Gratta e Vinci, ecco dove è successo

Ma dove vive questo nuovo Turista che si aggira per la città e che per molto tempo non avrà pensieri in testa se non quelli di capire come spendere i soldi e non farsi scoprire? Secondo quanto riportato da Agimeg.it il colpo è stato piazzato nella città laziale di Castrocielo in provincia di Frosinone. Nel Lazio sta succedendo davvero di tutto in questo periodo, con vincite al Lotto, al Superenalotto, al 10eLotto e anche al Gratta e Vinci.

Sì, perché anche prima vi abbiamo raccontato un’altra storia, avvenuta questa volta nella provincia di Latina, nella quale un fortunato scommettitore ha vinto 2milioni di euro con il Nuovo 50X. Che poi è la stessa cifra che alla fine della fiera viene regalata dal New Turista per Sempre: per essere precisi, alla fine dei vent’anni di rendita, l’incasso totale è di 1.936.849 euro. Mica male!