Altro che Conte: “Al Milan pensano a Fonseca”

Conte è lontano e sembra complicato anche arrivare a Lopetegui: il Milan ora pensa all’ex Roma Paulo Fonseca, attualmente al Lille.

Il giornalista Paolo Bargiggia è intervenuto ai microfoni di TvPlay per parlare della brutta stagione del Napoli e del possibile erede di Stefano Pioli sulla panchina del Milan: secondo il giornalista, il più quotato al momento è Fonseca. L’ex Porto e Braga, è stato dal 2019 al 2021 sulla panchina della Roma, ma non ha lasciato un ottimo ricordo di sé in giallorosso.

Il primo anno a Roma Fonseca concluse il campionato al quinto posto in classifica uscendo agli ottavi in Europa League per mano del Siviglia e ai quarti in Coppa Italia, eliminata dalla Juventus. L’anno dopo il tecnico litigò con Dzeko, fu eliminato dalla Coppa Italia per aver effettuato sei sostituzioni invece di cinque e finì settimo in classifica in Serie A.

“L’andamento del Napoli è fuori da ogni logica“, ha commentato l’intervistato, a proposito della sconfitta degli azzurri contro l’Empoli. “Ogni intervenuto di De Laurentiis ha peggiorato la situazione. Siamo passati da Garcia, il quale forse non poteva stare più al Napoli per il pessimo rapporto con i calciatori, a Mazzarri. E ora c’è Calzona. I calciatori del Napoli non vanno in campo tranquilli. Colpa di De Laurentiis che si rende protagonista di sceneggiate“.

Per Bargiggia, Aurelio De Laurentiis rivela con ogni sua uscita la sostanziale debolezza della società. “La situazione è destabilizzata nei rapporti e tutto ciò si riflette sul rendimento della squadra, al di là dei demeriti dei singoli e dei vari tecnici”.

Per il Milan si valuta Fonseca: “Sergio Conceicao seconda scelta”

Per il giornalista Conte non andrà al Napoli. “Italiano è finito fuori dai radar di De Laurentiis. L’obiettivo primario è Pioli, poi piace Gasperini, ma non sarà facile strapparlo all’Atalanta”. Per la panchina del Milan, invece, spunta il nome di Fonseca. “Lopetegui è in trattativa con il West Ham, quindi lo spagnolo non è in cima nella lista. In questo momento in lizza c’è Fonseca, più defilato Sergio Conceicao”.

“Inzaghi ha sempre detto che resta all’Inter e la società gli ha sempre ribadito fiducia“, ha poi aggiunto l’intervistato. “Io non ho riscontri su un suo possibile addio a fine stagione. Il derby vedrà il Milan in una condizione di disarmo. Fatico a credere in una reazione d’orgoglio dopo quanto accaduto con la Roma in Europa League. Quest’anno i rossoneri hanno fallito tutti gli appuntamenti decisivi: Champions, Coppa Italia, Europa League”.

Infine Bargiggia ha parlato dell’arrivo di Cannavaro all’Udinese. “I friulani rischiano tantissimo. Sono a un passo dal retrocedere. Io, comunque, non ho capito perché non hanno spostato il recupero. Io sto con la Roma, non capisco perché la Lega abbia deciso così”.