West Ham-Bayer Leverkusen, Europa League: tv, probabili formazioni, pronostici

West Ham-Bayer Leverkusen è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Il momento in cui i tifosi che domenica scorsa gremivano in ogni ordine di posto la BayArena si sono riversati in campo al fischio finale di Bayer Leverkusen-Werder Brema – terminata 5-0 – è già entrato a far parte della storia della Bundesliga. “Neverkusen”, nomignolo canzonatorio con cui gli avversarsi prendevano da sempre in giro un club che aveva solo sfiorato le vittorie importanti, ora è un lontano ricordo.

La truppa di Xabi Alonso si è appena laureata campione di Germania, dominando un campionato che da ben 11 anni era di “proprietà” del Bayern Monaco. Un momento storico per le Aspirine, che non erano mai riuscite ad aggiudicarsi lo Schale prima d’ora. Ma non è finita qui, perché questo inarrestabile Leverkusen – imbattuto da 43 partite ufficiali, nel mirino c’è il recorde della Juventus di Antonio Conte nel 2011-12 – ha l’occasione di vincere altri due titoli nel prossimo mese. La Coppa di Germania è già “prenotata”, visto che in finale affronterà una squadra di Zweite Liga, il Kaiserslautern, mentre il percorso per poter arrivare a mettere in bacheca pure l’Europa League e realizzare un clamoroso mini-Triplete è un po’ più tortuoso.

Poche chance per gli Hammers

La semifinale intanto, Schick e compagni l’hanno ipotecata una settimana fa, piegando 2-0 il West Ham alla BayArena grazie ai gol di Hofmann e Boniface.

Un match in cui la vittoria della squadra di Xabi Alonso, che avrebbe potuto vincere con uno scarto maggiore, non è mai stata in discussione. Gli inglesi hanno puntato sull’arma del contropiede ma non è bastato difendersi ad oltranza. Stavolta David Moyes dovrà cambiare strategia, con la consapevolezza che per battere con più di due gol di scarto i neo campioni di Germania servirà un’impresa. Le fatiche di coppa, intanto, si sono fatte sentire: in Premier League gli Hammers domenica si sono arresi anche al Fulham, che ha avuto la meglio 2-0 al London Stadium e sono precipitati all’ottavo posto. Peseranno come un macigno, inoltre, le assenze di due titolari come Emerson Palmieri e Paquetà, entrambi squalificati.

Come vedere West Ham-Bayer Leverkusen in diretta tv e in streaming

West Ham-Bayer Leverkusen è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà all’London Stadium di Londra, in Inghilterra. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport (canale 255). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere West Ham-Bayer Leverkusen anche su DAZN. La piattaforma streaming ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Come all’andata il West Ham, privo di uno dei suoi migliori giocatori – l’ex milanista Paquetà – non dovrebbe riuscire ad arginare l’irrefrenabile Bayer Leverkusen. I tedeschi riusciranno ad evitare la sconfitta in una sfida che promette gol: stavolta è probabile che andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di West Ham-Bayer Leverkusen

WEST HAM (3-5-2): Fabianski; Zouma, Ogbonna, Cresswell; Coufal, Alvarez, Soucek, Ward-Prowse, Johnson; Kudus, Antonio.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Kossounou, Tah, Stanisic; Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo; Wirtz, Adli; Boniface.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2