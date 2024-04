Jorginho chiude alla Juve: “Hanno bisogno di altri giocatori”

Perso Felipe Anderson, che si è accordato a zero con il Palmeiras, la Juve potrebbe aver rinunciato anche a Jorginho per puntare ad altri giocatori.

Il Palmeiras ha in pratica rubato la polpetta dal piatto di Giuntoli: il dirigente bianconero era convinto di essere vicino alla firma di Felipe Anderson, ma il brasiliano, dopo aver annunciato il suo addio alla Lazio a fine stagione, ha anche rivelato che tornerà in Patria per giocare con il Palmeiras. Ora Giuntoli dovrà pensare a un’alternativa, anche se i nomi interessanti a zero e pronti per la Serie A non sono così numerosi.

Fra i giocatori che potrebbero interessare alla Juve c’è anche Jorginho, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con l’Arsenal. Joao Santos, agente dell’ex centrocampista del Verona e del Napoli e perno della Nazionale guidata da Spalletti, è intervenuto ai microfoni di TvPlay affermando che a Jorginho piacerebbe tornare in Italia.

“Lui è cresciuto in Italia e gli piace tutto del vostro Paese“, ha spiegato Santos. “L’Arsenal non ci ha chiamati per il rinnovo, ma è presto: adesso siamo concentrati sul ritorno di Champions contro il Bayern Monaco, quindi non abbiamo fretta. Se dovessero chiamarci tra un mese o due per discutere per il rinnovo per noi va bene”.

Nei giorni scorsi il nome di Jorginho è stato associato alla Juve e non solo. Qualcuno ha anche ipotizzato un interessamento da parte della Fiorentina. “Non so se la Fiorentina potrebbe pensare di arrivare a un calciatore del livello di Jorginho. Bisogna capire se loro pensano a Jorginho in primis. Davanti a un progetto ambizioso, di un club che vuole puntare alla Champions, per noi non ci sarebbero problemi. Al momento, però, la Fiorentina non ci ha contattato”, ha confessato il procuratore.

La verità dell’agente di Jorginho: “La Juve ha bisogno di altri giocatori“

Quanto all’interesse dei bianconeri, Santos è stato molto chiaro: “La Juve, secondo me, non ha bisogno di un calciatore come Jorginho: andranno su altri nomi. Ma qualora Giuntoli dovesse aver bisogno di un centrocampista come Jorginho allora potrebbe contattarmi. Thiago Motta nuovo allenatore della Juventus potrebbe essere stimolante. Mi piace molto“.

“Al di là di quanto sta facendo al Bologna, se una squadra come la Juve dovesse puntare su Motta, mi farebbe piacere”, ha poi continuato l’intervistato. “Ma è tutto ancora troppo lontano. C’è un campionato da finire e c’è la qualificazione Champions in ballo, sia per la Juve che per il Bologna“.

“Jorginho non punta al Mondiale del 2026. Per adesso si pensa all’Europeo in estate, poi vedremo. Se il CT vorrà puntare su un calciatore in mezzo al campo come Jorginho sicuramente lui non si tirerà indietro”, ha concluso Santos.