Inter-Cagliari 2-2, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Inter-Cagliari: il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di domenica 14 aprile 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

All’Inter servono altre vittorie per arrivare allo Scudetto. Parte da 82 punti in classifica, e il Milan è a -13 con una partita in più (la Juventus è a -22, sempre con una partita in più). Battendo il Cagliari, l’Inter potrebbe vincere lo Scudetto nel derby contro il Milan, sia con i 3 punti che con un pareggio. Ecco perché Inzaghi non può snobbare la sfida in casa contro i sardi.

Il Cagliari, tuttavia, è in un ottimo momento di forma e contro l’Inter sembra intenzionato a far punti per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione. In settimana, Simone Inzaghi ha ritrovato dopo lo stop Bastoni e ha finalmente a disposizione anche Cuadrado (assente per buona parte della stagione). Mancano però per squalifica (somma di ammonizioni) sia Lautaro che Pavard.

Ranieri schiera Jankto e Luvumbo sulla trequarti dietro l’unica punta Shomurodov. La difesa a tre è composta da Mina, con ai lati Hatzidiakos e Obert. Per l’Inter, in attacco, ci sono Sanchez e Thuram. In difesa la novità è rappresentata da Yann Bisseck.

Momenti clou della sfida

I padroni di casa si rendono pericolosi già al 5′ con Barella: il tiro da fuori del centrocampista sardo viene respinto bene da Scuffet. Al 10′ si fa vedere il Cagliari: Luvumbo ci prova con un tiro a giro, con la palla che esce fuori di poco. Due minuti dopo, Thuram porta in vantaggio l’Inter: il francese spinge in rete un bel pallone servito da Sanchez. I sardi non si arrendono e al 17′ si ripropongono con un’altra incursione personale di Luvumbo, la cui conclusione col mancino non dà problemi a Sommer.

Sempre Luvumbo al 22′ manca la porta dopo un assolo. Cinque minuti dopo Shomurodov si trova tutto solo davanti a Sommer: l’attaccante rossoblù calcia piano e centrale. Barella segna un bellissimo goal (pallonetto di testa) annullato per offside.

Al 48′, ci prova con un colpo potente e preciso Dimarco: il suo tiro dal limite è alzato sopra la traversa dal portiere del Cagliari. L’Inter va vicina al 2-0 anche con Calhanoglu su punizione, ma di nuovo Scuffet fa buona guardia. Al 64′, Shomurodov, innescato da Luvumbo, brucia con un rasoterra Sommer: è 1-1.

Due minuti dopo il colpo di testa di Sanchez esce di pochissimo a lato. Al 72′ Mina ferma con un braccio un colpo di testa di Frattesi: è rigore. Calhanoglu, anche stavolta, non sbaglia. Il neoentrato Viola pareggia all’83’. Sempre Viola spreca al 94′ tutto solo davanti a Sommer.

Tabellino e pagelle di Inter-Cagliari

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni (86′, Buchanan); Darmian (76′, Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan (64′, Frattesi), Dimarco (76′, Carlos Augusto); Sanchez (75′, Arnautovic), Thuram. All. Inzaghi

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet; Hatzidiakos (88′, Wieteska), Mina, Obert; Di Pardo (78′, Zappa), Sulemana, Makoumbou, Augello; Jankto (29′, Prati), Luvumbo (78′, Viola); Shomurodov (78′, Lapadula). All. Ranieri

ARBITRO: Francesco Fourneau della sezione di Roma 1

MARCATORI: 12′, Thuram; 64′, Shomurodov; 73′, Calhanoglu (R); 83′, Viola

NOTE: Ammoniti: 40′, Prati; 73′, Mina; Recupero: 5′

Il migliore in campo è Barella: il sardo ci mette idee, intensità e grande applicazione: ogni volta che tocca il pallone crea un’azione pericolosa per l’Inter (7). Bene nell’Inter anche la coppia d’attacco Thuram-Sanchez: i due dialogano bene, anche se non riescono a capitalizzare tutte le occasioni create (7).

Ranieri toglie Jankto dopo mezz’ora di gioco confuso e poco incisivo nel primo tempo: la sostituzione non è severa dato che il centrocampista ceco sembra in giornata no (5). Il migliore in campo per il Cagliari è Luvumbo, che nel primo tempo ci prova da solo, da tutte le posizioni; il problema è che è spesso troppo macchinoso, ma ha voglia e forza fisica (7). Partita in crescendo per Shomurodov, che a inizio gara sbaglia molto poi diventa più cattivo e preciso (7). Bene anche Viola, ma non benissimo: entra e segna, però poi spreca una ghiottissima occasione nel finale (7). Mina provoca il rigore dell’Inter, ma fino al 70′ tiene bene a bada gli attacchi nerazzurri (6).

Acerbi soffre parecchio Shomurodov: in occasione del primo goal del Cagliari è in affanno, nel pareggio firmato da Viola è fuori posizione (5). Dimarco è parecchio propositivo in avanti, anche se dietro si perde un paio di volte Luvumbo (6). Partita non perfetta nemmeno per Bastoni (5.5). Partita così così per Darmian (5,5).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro lascia molto giocare, nonostante alcuni interventi duri da parte della difesa del Cagliari. Nessun dubbio sul rigore assegnato per tocco di braccio di Mina nel secondo tempo. Molti dubbi sul secondo goal del Cagliari: sembra esserci il tocco di braccio-spalla di Lapadula.

Ecco gli highlights della gara