Formazioni ufficiali Inter-Cagliari: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma a San Siro. Le ultime dritte.

Inter in carrozza. La cavalcata trionfale della compagine di Inzaghi potrebbe arricchirsi di una nuova tappa importante. Vincendo contro il Cagliari, infatti, ai nerazzurri basterebbe pareggiare il confronto diretto con il Milan per avere la matematica certezza della vittoria dello Scudetto. Inevitabile, dunque, che in un San Siro in clima di festa Thuram e compagni vogliano cercare di fare la loro partita, per mettere le mani su una gara non proibitiva ma a cui approcciare con forza e determinazione. Di seguito le scelte dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet; Hatzidiakos, Mina, Obert; Di Pardo, Makoumbou, Sulemana, Augello; Jankto, Luvumbo; Shomurodov

Inter-Cagliari, il pronostico marcatori

Thuram marcatore. A lungo a secco in campionato, l’attaccante francese insegue il gol che gli manca da diverso tempo. Pur non convincendo nelle ultime apparizioni, l’attaccate dell’Inter ha dato sempre una costante sensazione di superiorità. Complice anche l’assenza di Lautaro Martinez out per squalifica, Thuram avrà molti margini di manovra. La sensazione è che ci siano tutti gli ingredienti per vedere Thuram andare a segno almeno una volta.

Inter-Cagliari, probabili ammoniti e tiratori

Da Mkhitaryan a Barella, passando per Calhanoglu e Darmian: l’Inter ha tutte le carte in regola per andare all’assalto del fortino del Cagliari, scagliando molte conclusioni nello specchio di porta difeso da Scuffet. L’occasione è di quelli importanti e ci sono tutte le condizioni affinché tutti i calciatori sopra citati possano indirizzare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. Sul fronte opposto, invece, da monitorare soprattutto le sortite di Jankto, abile ad agire a far spenti, rendendosi pericoloso con inserimenti ben architettati. Possibile giallo per Mina e Hatzidiakos.