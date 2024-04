Venezia-Brescia, Serie B: diretta tv, formazioni, pronostici

Venezia-Brescia è una partita della trentatreesima giornata di Serie B e si gioca domenica alle 16:15: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Conoscerà il risultato delle altre concorrenti alla promozione diretta il Venezia nel momento in cui scenderà in campo contro il Brescia. E questo darà sicuramente ulteriori motivazioni. Certo, sia il Como che la Cremonese dovrebbero vincere, quindi il compito quasi sicuramente sarà quello di rimanere agganciato al treno che porta alla Serie A. Non è un’impresa semplice, soprattutto per il momento che la squadra lagunare sta vivendo.

Nelle ultime due uscite è arrivato solamente un punto contro l’Ascoli. E prima c’era stata la sconfitta contro la Reggiana in casa. Insomma, il momento è assai delicato e questo Vanoli lo sa bene, e ha chiesto ai suoi uomini di tornare ad essere quelli cinici che abbiamo ammirato per moltissima parte di stagione. Contro il Brescia, però, non sarà per nulla semplice. Maran ha ridato verve ad una squadra che sembrava spacciata e che invece adesso si trova di nuovo dentro la zona playoff. E che ha soprattutto la possibilità di guadagnare delle posizioni importanti che sicuramente influiranno negli accoppiamenti. I lombardi stanno, inoltre, abbastanza bene: sono tre i risultati utili di fila – con due vittorie – e quindi l’obiettivo è quello di far continuare questa scia. Ci riuscirà il Brescia? Beh, non crediamo, visto che il nostro pensiero, che potrete leggere sotto, è un altro.

Come vedere Venezia-Brescia in diretta tv e in streaming

Venezia-Brescia è in programma domenica alle 16:15 e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport o dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN, che negli ultimi sei anni ha sempre trasmesso la Serie B.

Il pronostico

Crediamo che il Venezia possa tornare alla vittoria perché sarebbe un vero peccato non rimanere in corsa per la promozione diretta dopo la meravigliosa stagione disputata. In una gara che quindi dovrebbe regalare almeno tre reti complessive e anche almeno una rete per squadra, i tre punti se li dovrebbero prendere i lagunari, che nella peggiore delle ipotesi rimarranno a solamente tre lunghezze dalla Serie A.

Le probabili formazioni di Venezia-Brescia

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Altare, Idzes, Sverlo; Candela, Busio, Tessmann, Bjarkason, Zampano; Gytkjaer, Pohjanpalo.

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Paghera, Bisoli, Besaggio; Bianchi; Galazzi, Moncini.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1