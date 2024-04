Juve, arriva il primo colpo: “Giuntoli vicinissimo a Felipe Anderson”

La sorella-agente di Felipe Anderson ha smentito un accordo, ma da più parti arrivano mezze conferme rispetto a un’intesa con la Juve.

Anche l’ex giornalista di Mediaset Paolo Bargiggia è convinto che il centrocampista offensivo della Lazio sia vicinissimo a chiudere un accordo per passare a zero ai bianconeri. Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Bargiggia ha prima di tutto commentato l’uscita di Sacchi sull’Inter. L’ex tecnico del Milan ha infatti dichiarato che l’Inter, dati i suoi debiti, sta vincendo barando.

“Secondo me l’Inter non vince barando“, ha commentato il giornalista, “e Sacchi ha sbagliato uscita. I nerazzurri stanno dentro ai paletti imposti dal settlement agreement. Quindi dov’è il barare? Proprio alla luce di questi paletti si è mossa attraverso operazioni di mercato oculate, anche con l’ingaggio di parametri zero“.

“Non mi risulta che accendere un prestito sia illegale”, ha continuato l’intervistato. “Sacchi è scivolato su una buccia di banana. Lui è sempre critico col mondo Inter, ricordiamoci che a proposito di Simone Inzaghi diceva che non era un allenatore di spessore. Non è mai obiettivo davanti all’Inter. Infatti poteva dire le stesse cose del Milan quando era in mano ai cinesi e poi è passato a Elliott“.

Poi Bargiggia ha parlato dell’atteso appuntamento di Europa League, ovvero della sfida fra gli uomini di Pioli e quelli di De Rossi. Secondo l’intervistato, il Milan parte leggermente favorito. “Sono un grande estimatore del calcio di De Rossi, che nel derby ha cambiato spesso modulo, ma i rossoneri hanno più chance per un fatto di concentrazione e di obiettivi da centrare. Il Milan deve riscattare l’uscita dalla Champions“.

“La situazione di Pioli“, ha proseguito Bargiggia, “mi ricorda quello quella di Inzaghi lo scorso anno. Mentre la Roma porrà più attenzione sul campionato dove ha l’obiettivo di entrare in Champions League. Bennacer francamente ha esagerato, non credo che tanti giocatori del Milan giocherebbero nel Manchester City. Forse solo Maignan, Theo Hernandez e Leao“.

Felipe Anderson alla Juve: “Giuntoli ci crede“

Per Bargiggia Pioli potrebbe anche restare al Milan. “Direi che oggi è all’80%. Le proprietà americane decidono anche in base ai progetti più che sui risultati“. Inoltre, secondo il giornalista, Pioli ha buoni agganci in società e ha il rispetto di Ibra, che capito come l’attuale allenatore sia ben voluto dai giocatori.

Bargiggia è invece meno convinto che Antonio Conte potrebbe dire di sì a un’offerta di De Laurentiis. “Non escludo un inserimento del Milan, anche se lo vedo marginale: il futuro di Pioli è ancora incerto. Conte non ha ancora sciolto le riserve sugli azzurri. So con certezza che l’unico ad aver detto sì al presidente De Laurentiis è Vincenzo Italiano“.

“Per Felipe Anderson è quasi fatta alla Juve“, ha poi aggiunto l’intervistato. “Da un paio di mesi ha in mano l’offerta da 3 milioni netti e bonus dei bianconeri, e Giuntoli è fiducioso di chiudere. La Juve non si fermerà al brasiliano della Lazio sugli esterni. Farà un’altra operazione”. Per esempio potrebbe arrivare Greenwood, che piace molto a Giuntoli. Oppure Zaccagni“.

“Vlahovic resterà alla Juve mentre Milik e Kean sono in partenza. Quest’anno non c’è un grandissimo mercato degli attaccanti. Yildiz è incedibile, mentre Soulé andrà via a 35 milioni di euro“, ha concluso Bargiggia.